OVO JE KUĆA U KOJOJ JE OD OPEKOTINA PREMINUO DEČAK (3): Istragom otkriven JOŠ VEĆI UŽAS! Jedna stvar je posebno sumnjiva

Vest da je trogodišnji dečak preminuo od teških opekotina, koje je zadobio u porodičnoj kući u Nišu, užasnula je komšije koji poznaju njegove roditelje, ali ih nije iznenadila.

Kako kažu, majka nije bila u stanju da brine o mališanima zbog psihičkih problema, dok im se otac nalazi u pritvoru zbog droge i oružja.

Kako je saopštila policija, dečakova majka T. S. (32) je uhapšena zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, nepružanja pomoći i kršenja porodičnih obaveza.

- Ona se tereti da je juče nakon što je njeno trogodišnje dete zadobilo opekotine vrućom vodom u kupatilu, nije obratila lekarima radi adekvatne pomoći i nege već ga je stavila da spava nakon čega je u toku noći dete preminulo – navela je policija u saopštenju.

Krivična prijava je podneta i protiv njene majke, jer je bila u stanu kada je dete povređeno ali mu nije pružila pomoć.

T. S. je, kako prenose mediji, tvrdila da je dete samo ušlo u kupatilo i pustilo vrelu vodu i poparilo se, te da ga je ona namazala sredstvom za opekotine i stavila da spava. Međutim, postoji sumnja da ovi njeni navodi nisu tačni.

- Ispitaće se da li se dete zaista samo poparilo, ili je opekotine zadobilo tuđom nepažnjom. Postoji sumnja i da je dobilo sedative, koji su majci bili dostupni s obzirom na njene zdravstvene probleme, te da je i to kumovalo smrti mališana ali će uzrok smrti biti utvrđen obdukcijom. Na ovu sumnju navodi to što bi dete bilo u užasnim bolovima zbog opekotina, vrištalo bi, ali se to nije desilo što navodi na zaključak da je možda bilo pod lekovima – navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Nakon što je dečak preminuo, T. S. je sa majkom i ostalo dvoje dece otišla u njen stan u niškom naselju Palilula. Policija im je tamo zakucala na vrata i uhapsila T. S. a protiv njene majke je podneta prijava u redovnom postupku. Kako saznajemo, u zbrinjavanje ostalo dvoje dece uključio se Centar za socijalni rad.

Prve komšije T. S. kažu da je ona živela u njihovoj ulici i pre udaje.

- Bila je podstanar tu par stotina metara od kuće mladića za koga se udala. Tako su se i upoznali, počeli su da žive zajedno i vrlo brzo izrodili troje dece. Najmlađe ima četiri meseca, ovaj dečko što je nastradao tri godine, a imaju još jednu ćerkicu koja je malo starija od njega. Žalosno ih je bilo gledati, ostali su bespomoćni nakon hapšenja oca. Kazao sam toj ženici da dovede majku da joj pomaže oko dece, ona je to stvarno i učinila, jer nije bila u stanju da o njima brine. Pomagao sam koliko sam mogao, donosio sam im drva, mnogo sam voleo tog mališana koji je stradao. Bio je baš dobar, veseo dečak. Ona je stalno dolazila kod mene, mislila je da mogu da joj pomognem da joj muž izađe iz pritvora. Raspitivala se šta može da se uradi, objašnjavao sam joj da o tome odlučuje sud i niko drugi – priča ovaj Nišlija.

Stanija Tomović, stanodavka majke T. S. kaže da ih je viđala često.

- Videla sam je jutros, kazala mi je samo da joj je unuk umro. Ne znam gde je sada, mislila sam da su deca kod nje. O ćerki ne znam mnogo, osim da ima kuću negde u drugom delu grada – kazala je Stanija.

Policija je saopštila da je T. S. određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će sa krivičnom prijavom biti privedena nadležnom tužiocu.