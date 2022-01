'TELO MORA DA ISPLIVA DO PANČEVA, AKO SE NIJE ZAKAČILO!' Renato o Mateju: Samo on zna što je...

Prošlo je tačno mesec dana od kada je nakon izlaska iz kluba "Gotik" u Beogradu nestao Matej Periš (27).

Splićanin je u naš glavni grad došao sa društvom iz Splita da dočeka Novu godinu. Društvo je kobne noći bilo u Beton hali u klubu "Gotik" odakle se Mateju naknadno gubi svaku trag.

- Kada počne da truli organizam, kada počnu da se oslobađaju velike količine gasova, tada se organizam naduje i izbaci ga gore - istakao je poznati alas Renato Grbić.

Renato Grbić istakao je da je vodostaj reke opao za metar od momenta kada je Matej ušao u vodu.

- Kada vidite kameru, da ulazi, a nemate povratnu informaciju da izlazi, znači to je to. Razgovarao sam sa njegovim ocem, ali ako se stvarno poklapa da je on bio u vodi sa signalima iz bazne stanice, male su šanse da je živ. Nastaje hipotermija, tako da dok telo ne bude isplivalo, niko ga neće naći. Voda je mutna, sve se radi na dodir, prostranstvo je veliko, voda je nosila sve pred sobom i on ako se negde zakačio, nećemo ga naći - rekao je Renato.

On je dodao da ako ga to ne zadesi telo mora da ispliva ispod Pančeva, i da telo neće otići do Smedereva.

- Organizam je sada kao u frižideru, voda je oko 2 stepena, kompaktno je, onog trenutka kada počne da truli organizam, kada počnu da se oslobađaju velike količine gasova, tada se organizam naduje i izbaci ga gore. Pančevački most je velika prepreka, ako ide po dnu on ne može most da prođe jer ima mnogo konstrukcija, mnogo krša, tu je naslaga i granja i svega - rekao je Renato.

Renato je istakao da samo Matej zna zašto je plivao sredinom Save i što nije plivao uz priobalje.

- Mogao je da ispliva da je išao prema obali, a on je konstantno bio na sredini. Da je išao uz obalu mogao je da izađe kod prvih splavova. Pohvalio bih policiju, mi ribari im pomažemo koliko god možemo. Hladna voda, tek za mesec, mesec i po, pa čak i dva će proći dok telo ne ispliva - rekao je Renato.