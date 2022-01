POSLEDNJA ŠANSA ZA OSUDU SEKSUALNOG MANIJAKA IZ PETNICE: Evo od čega zavisi da li će biti kažnjen za slikanje maloletnica!

Žene koje su bile njegove navodne žrtve, više se ne odazivaju sudu

Srbiju od juna prošle godine potresa skandal u Istraživačkoj stanici Petnica čiji je predavač Branislav Savić (65) osumnjičen za seksualno uznemiravanje i fotografisanje maloletnica. A da li će protiv Savića, koga su zvali "kul čika iz Petnice", biti podignuta optužnica i započeto suđenje koje bi moglo da ga pošalje iza rešetaka, po svemu sudeći će zavisiti od dokaza koje u zaplenjenim video-materijalima i fotografijama otkriju istražitelji, budući da su njegove navodne žrtve zaćutale.

Podsetimo, još se početkom septembra 2021. očekivalo da će biti gotov predistražni postupak protiv osumnjičenog za zlostavljanje koji je ta dela, kako je za nedeljnik "Vreme" tvrdilo pet žena, činio od 2003. do 2014. godine.

Prethodno je Osnovno tužilaštvo u Valjevu pozvalo sve nekadašnje polaznice Istraživačke stanice Petnica koje smatraju da su oštećene seksualnim uznemiravanjem i iskorišćavanjem za fotografisanje nakon 2013. godine da se jave ovom tužilaštvu. Neke su dale jedan iskaz, a potom potpuno zanemele.

Kako je Kurir saznao od izvora bliskog ovog slučaju, nadležni nisu ni na korak od pokretanja optužnice jer žene koje tvrde da su bile njegove žrtve ćute, a jedino što može da dovede do pokretanja postupka je zaplenjeni materijal.

- Što se tiče žena koje su bile njegove navodne žrtve, više se nijedna ne javlja. Policija još uvek radi veštačenje zaplenjenog materijala, to je ogroman broj sredstava. Ima čak 1.000 diskova sa materijalima. Možda se tu i pronađe nešto. Slučaja može da bude ako je neki film pornografski ili se neko identifikuje. Tražili smo zato dodatno vreme da se veštačenje detaljno obavi. Ovako, bez oštećenih nema ni predmeta. Kad nemate osnova za predikatno delo, nema ni za dalje - rekao je on i dodao da istraga i dalje nije zatvorena.

Advokat Denis Bećirić rekao je da je postupak teži bez oštećenog, ali nije neizvodljiv:

- Tužilaštvo ima mogućnost da privoli nekoga da svedoči, ali u ovom slučaju sumnjam da bi se to koristilo jer je ovo ipak delikatna situacija. Opšti interes svakako je da neko bude kažnjen. Tu ulogu treba da odigraju ne samo sud i tužilaštvo, već i psiholozi koji bi pričali sa žrtvama nasilja i objasnili im zbog čega je važno da svedoče. Čak i ukoliko one odluče da ne svedoče, on može da odgovara jer slučaj bez svedoka ne isključuje mogućnost da okrivljeni odgovara. Svakako bi lakše bilo da postoji svedočenje, ali i bez toga uz dovoljno dokaza Tužilaštvo može da sprovede istragu, veštačenje, pokrene postupak i kazni okrivljenog.

Podsetimo, jedna Kurirova sagovornica ranije je posvedočila o navodnim zlodelima "kul čike".

- Moja drugarica je morala da ode kod njega, i to više puta. Znam da ju je tamo, u tom ćumezu, držao po šest i više sati, i to noću. Slikao ju je sve vreme i obletao oko nje, ali njene fotografije nisu bile nage. Međutim, sama pomisao na to da si zatvoren s njim u onoj smrdljivoj prostoriji je strašna - rekla je ona.