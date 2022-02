'ONI MORAJU ZNATI GDE JE MATEJ OTIŠAO!' Nenad Periš: Jedna stvar mi je, blago rečeno, jako čudna

Mladić je nestao pre više od mesec dana, a njegov otac Nenad Periš poručio je da ne gubi nadu.

Prošlo je mesec dana otkako je u Beogradu, u noći na 31. decembra, nestao Matej Periš (27), mladić koji je sa šestoricom prijatelja iz Splita došao šest sati ranije u naš grad kako bi proslavio Novu godinu. Njegov otac Nenad Periš poručio je da ne gubi nadu.

- Novih informacija nema, nažalost nema, ja se nadam da će ih biti. Što se tiče njegovih prijatelja, i mojih prijatelja, oni su, uključujući prijateljicu Maju, po shvatanju javnosti, bili ti koji su bili u zadnjem kontaktu s Matejem i po nekoj logici, koja ne mora biti istinita, oni moraju da znaju gde je on išao - rekao je Periš i poručio kako misli da ta logika nije tačna. Nenad je istakao da su oni rekli sve što su znali, ispitala ih je i srpska i hrvatska policija.

"Matej je hteo negde otići, ne pobeći, nego otići"

- To je jedno te isto uvek, oni, nakon što se Matej udaljio, nisu ga više videli. Ne znaju zašto se udaljio. Imaju želju reagovati, to je jako bolno, na sve ove napise... Ja ih potpuno razumem. Njihova je stvar kako će dalje reagovati, oni su psihički u šoku. Mladi su to ljudi, teško im je ovo - rekao je. Dodao je i da čekaju da se Matej pojavi.

- Mislim da je Matej hteo negde otići. Ne pobeći, nego otići - rekao je na pitanje o video snimcima koje je komentarisao ranije i poručio da je Matej pokušao da zaustavi tri taksija, ali da mu je samo jedan stao. Na pitanje o napisima da su Matej i njegovi prijatelji voleli razne izazove, otac je poručio kako ne veruje u to.

O mobilnom telefonu

Što se tiče njegovog mobilnog telefona, Periš je poručio kako je Matej imao novi telefon koji ima mogućnost da bude u vodi do pola sata. Nabavio ga je jer se bavio vožnjom brodova.

- Taj mobilni je, ako je bio u vodi, dao signal nakon dva i po sata. To je ono što zbunjuje, da li je moguće da telefon nakon dva i po sata da signal? Da li je moguće da se pojavi na površini? Meni je to, blago rečeno, jako čudno. Na temelju tih pretpostavki ja ne mogu ništa zaključiti, da se radi o potrazi za čovekom, mislim da na temelju takvih saznanja ne možemo zaključiti ništa. Možemo zaključiti da je to jedna dilema koja se može rešiti na jedan drugi način, to je nedovoljno informacija - rekao je Nenad i dodao:

- Moj sin je orjentisan na posao, školu, prijatelje, sport. Nisam imao saznanja do sada da su korišćeni opijati. U kombiju... Znam da su pili, mladi ljudi. Ostalo ne mogu komentarisati, ja ga takvog ne poznajem - rekao je na pitanje o informacijama da je policija u kombiju u kojem su mladići došli pronašli tragove opijata.

Za Nenada, on je i dalje živ

Što se tiče taksiste kojeg je Matej zaustavio, Periš je rekao kako je došao do prozora i pitao da li je slobodno, a taksista je rekao da je u vožnji.

- Nažalost. Nažalost je imao vožnju taj taksi. Da je uspeo da uđe unutra, verovatno bi znali gde je. Nakon svega što smo do sad zaključili, nemamo konkretnog odgovora. Činjenica da je proteklo puno vremena, u odnosu na prvi dan mi je danas teže i neizvesnije, to moje razmišljanje i želja. Ali dok se ne dokaže drugačije i dok neke činjenice ne bude, on će za mene biti živ, ja ga očekujem. Dok god bude jedan posto nade... - rekao je.