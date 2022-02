NALAZ OBDUKCIJE POBIJA ISKAZ BABE I MAJKE, TEŠKE OPEKOTINE NISU TAKO NASTALE: Nesrećnog dečaka (3) sahranjuju o trošku opštine!

Na gornjim i donjim ekstremitetima deteta nađene su opekotine trećeg do četvrtog stepena, to su najteže vrste koje dovode do propadanja kože.

Centar za socijalni rad u Nišu danas obavlja pripreme za sahranu trogodišnjeg dečaka preminulog od opekotina koje je pod još nerazjašnjenim okolnostima, zadobio 28. januara u iznajmljenom stanu svoje bake u ulici Nova železnička kolonije.

- Dečakova baka je sada kod nas, dogovaramo se oko organizacije sahrane. Centar za socijalni rad će pomoći oko nabavljanja pogrebne opreme i troškova sahranjivanja. Sahrana još nije zakazana, to ćemo učiniti u dogovoru sa rukovodstvom Novog groblja, a u skladu sa njihovim rasporedom rada - kazala je Lidija Stanković, pomoćnica direktora za lokalna prava Centra za socijalni rad u Nišu.

Dečakovo telo je nakon obdukcije iz niškog Instituta za sudsku medicinu prebačeno u kapelu JKP „Gorica“. Na njihovom portalu navedeno je da su svi termini za sahranjivanje za danas i sutra popunjeni, pa je moguće da će dečak biti pokopan u četvrtak, ukoliko se zbog specifičnosti slučaja, ne napravi izuzetak od ustanovljenog rasporeda.

Dečakovo beživotno telo pronašla je ekipa Hitne pomoći koja je došla na poziv ukućana.

- Taj poziv je primljen oko tri sata izjutra 29. januara, rečeno je da na adresi pozivaoca ne mogu da probude dete. Ekipa je aktivirana kao prvi red hitnosti, na licu mesta zatekli su dete bez vitalnih parametara, bez svesti, disanja i srčanog rada. Pokušana je reanimacija, ali je nažalost mališan je preminuo. S obzirom na to da se radilo o iznenadnoj i smrti nepoznatog porekla, obavešten je MUP, i tu se naš deo posla završio – kazao je ranije Dragiša Aleksić, specijalista urgentne medicine u niškoj Hitnoj pomoći.

Objasnio je da su majka i baka medicinskoj ekipi kazale da se dete poparilo vrelom vodom.

- One su navele da se prethodnog dana oko 18 sati dete tuširalo vrelom vodom, te da se polilo po licu i gornjim i donjim ekstremitetima. Rekle su da su uzele neku mast i namazale ga, te da su ga stavile na spavanje. Poslednji kontakt su sa njim imale oko jedan sat iza ponoći, rekle su da je nastavilo da spava. Kada su oko tri sata pokušale da ga probude, nisu u tome uspele – rekao je lekar Hitne pomoći.

Komentarišući povrede mališana, Aleksić je istakao da se radi o najtežoj vrsti opekotina.

- Na gornjim i donjim ekstremitetima deteta nađene su opekotine trećeg do četvrtog stepena, to su najteže vrste koje dovode do propadanja kože. S obzirom na to da je opečena površina bila velika a da se radi o malom detetu, to je za njega bilo fatalno. Kao prvu pomoć trebalo je dečaka istuširati hladnom vodom, na opekotine staviti mokru krpu, a prvenstveno pozvati našu ekipu kako bi mu u bolnici bila pružena adekvatna pomoć – rekao je doktor.

Nalaz obdukcije doveo u sumnju iskaz majke i babe

Institut za sudsku medicinu obavio je obdukciju detetovog tela a nalaz će biti upućen Osnovnom javnom tužlaštvu. Prema preliminarnim informacijama, mališan je preminuo od teških opekotina koje je zadobio leđima, grudima, stomaku i ekstremitetima ali ne i po dlanovima i stopalima, što navodi na zaključak da je bio u stojećem stavu kada je povređen.

Međutim, jedinstveno je mišljenje stručnjaka da je za nastanak tako teških opekotina bilo neophodno da dečak bude u kontaktu za vrelom tečnošću izvesno vreme. Na taj način dovedene su u sumnju tvrdnje majke i bake da se dete samo poparilo tako što je odvrnulo slavinu sa vrućom vodom.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Nišu odredio je pritvor do 30 dana majci deteta T.S. (32) koja se tereti za zlostavljanje, zanemarivanje i nepružanje pomoći maloletnom licu za šta je predviđena maksimalna kazna od osam godina zatvora.

Branile se ćutanjem

Ona pred tužilaštvom nije ponovila priču koju je iznela lekarima i policiji već se branila ćutanjem, što navodi na sumnju da njena prvobitna verzija ovog događaja nije istinita. Krivična prijava ali u redovnom postupku, podneta je i protiv njene majke D.T. jer nije preduzela ništa da pomogne teško povređenom unuku .

Centar za socijalni rad juče je preuzeo preostalo dvoje dece T.S. od njene majke D.T. kod koje su bili privremeno smešteni tokom vikenda, i smestio ih u hraniteljsku porodicu. Njihov otac G.S. nalazi se u pritvoru zbog droge i oružja.