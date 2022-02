MIKA ALEKSIĆ NEGIRAO KRIVICU: Tvrdi da im je bio kao drugi otac i da Milena i Iva 'imaju traume iz porodice'

Aleksić osporava sve navode i sve tačke optužnice. Naveo je da je optužnica avetinjska greška satkana od neistina i uklopljena u predrasude, da je pristrasna i netačna, oslonjena na bezrezervno verovanje iskazima navodno oštećenih.

- Ona polzi od zadatog cilja da je Mika Aleksić kriv. Izmišlja se činjenično stanje. U njoj su prepisani delovi citata iz štampe - kazao je Aleksić.

On je rekao da mu se pripisuje da je radio kao nastavnik, a on je bio zaposlen kao reditelj i nije nikakav nastavnik glume.

Kazao je i da se insistrira da im je bio drugi otac i da su one to rekle, ali ih niko nije pitao šta to znači. Smatra da im je to nametnuto, jer su sve devojke imale problema sa ocem u porodici. Od njih sedam samo jedna je stabilna porodica sa dobrim odnosima, kod Milene i Ive imate traume.

