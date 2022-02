ZAKLAO JE I POBEGAO! Prerezao je Milici vrat i nestao - 12 godina od svirepog ubistva u Subotici

Svetlana Simendić, majka Milice Barašin (16), koju je ubio nepoznati muškarac u Subotici dok se 7. oktobra 2010. godine vraćala kući, obeležila je još jedan ćerkin rođendan na groblju.

- Mojoj Milici bi danas bio rođendan, napunila bi 28 godina. Imala je 16 godina kada su je ubili i ovo je njen 12. rođendan na groblju. Tu sam, na groblju u Somboru, stojim, jako je teško.

Ubica koji je devojčici prišao s leđa i prerezao joj vrat nikada nije otkriven, a njena mjka Svetlana kaže da više ne veruje da će se to uopšte ikada dogoditi.

Na svom profilu na Fejsbuku ona je juče napisala: "Moja duša sutra ima rođendan, napunila bi 28 godina, mirno počivaj Anđele majkin".

- Nisam ni čitala šta piše, ali kada vidim 2. februar duša i srce zaplaču za mojom Milicom. Nemam ništa novo da vam kažem, kao i prošle i svih prethodnih godina, ne znam ko mi je ubio dete i zašto. Ubica još nije uhvaćen - kaže Svetlana Simendić.

Kako je rekla pre četiri meseca, na dan godišnjice ubistva "više ne ide u policiju, ne pita nikoga ništa".

- Niko me ni ranije ništa nije pitao, niti obaveštavao. Tuga je to velika. Moje Milice više nema, to je jedino što nikada neće prestati da boli - rekla je Svetlana.