Miroslav Aleksić, optužen za seksualno zlostavljanje sedam polaznica, u četvorosatnom iznošenju odbrane praktično je priznao da je vređao i omalovažavao polaznike svog dramskog studija "Stvar srca".

Miroslav Mika Aleksić, reditelj i vlasnik škole glume "Stvar srca", koji je u sredu pred Višim sudom u Beogradu prvi put javno iznosio odbranu i šokirao svojim izjavama, između ostalog, istakao je i da se glumica Iva Ilinčić "prenemagala" dok joj je zadavao zadatke, kao i da je normalno decu nazivati "gluperdo, glupane i glupačice".

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Aleksića za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je, navodno, počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prvo je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić. Aleksić je u sredu četiri sata iznosio odbranu, u kojoj je u više navrata omalovažio žrtve i optužio medije za hajku. Nakon brojnih uvreda koje je izneo na račun Milene Radulović, reditelj se osvrnuo i na njenu koleginicu Ivu Ilinčić.

Jugoslav Tintor, advokat oštećenih devojaka, ističe da je juče u sudnici bilo preko 20 novinara, koji mogu da svedoče o svemu šta je izjavio okrivljeni Miroslav Mika Aleksić.

- Moglo je da se očekuje da će sve da kaže. A moj utisak je da je govorio o svemu drugome, osim o onome što je trebalo da bude predmet odbrane. Sudija ga je vraćao 10 puta, a on je pravo da govori o čemu hoće, maksimalno koristio. Mnogo misli je započeo, a ništa nije završio jasno. Bilo je tema koje otvori, i nije ih završio. Ništa nije argumentovano završio - priča Tintor.

Kako Tintor objašnjava, Aleksić se tokom iznošenja odbrane ponašao kao pravi dramaturg i režiser.

- Nije bilo ni vreme ni mesto. Bilo je psihologije, literature, citata. Pominjao je svih sedam devojaka, ne imenom, ali se osvrtao, apostrofirajući neke momente, samo njemu poznate. On je potvrdio sve što optužba tvrdi. Opisao je taj specifičan odnos bliskosti u procesu učenja, gde je to neko strahopoštovanje i autoritet. Ali se branio da nije on sam po sebi autoritet, i da to nije strašno - kaže Tintor.

Govoreći o detaljima odbrane Aleksića, Tintor ističe da je tokom celog procesa tvrdio da su se devojke koristile ''lažnim sećanjima''.

- On kaže da one ne lažu jer hoće da lažu, već lažu jer ih je neko naveo da lažu, a da one to možda ne bi želele da kažu - objašnjava Tintor.

Aleksić je, kako Tintor kaže, naveo da je jednoj od devojaka Šeroun Stoun bila uzor, čime je objašnjavao neke od situacija u školi glume.

- On je rekao i da su mu mediji uništili život, pa je brojao stranice... Nije na meni da ocenjujem odbranu, ali ono što je nedostajalo jeste srž odbrane, odnosno, ako ja vama pričam svoju priču, da je to napad na moju ličnost, da je to smeša razmih interesa, moći, i novca, meni to ne deluje dovoljno ozbiljno. Ništa nije potkrepljeno, to je samo predstavljanje sebe kao žrtve - priča Tintor.

Kako objašnjava, Aleksić, nakon završetka iznošenja podbrane, Aleksić će dobijati pitanja u sudnici.

- Zakazana su još dva termina u aprilu - otkriva Tintor.

Tintor je dodao da je na većinu pitanja koja je Aleksić postavljao, već vršeno veštačenje.

- Aleksić je rekao da je decu poznavao u dušu, a to deluje kao da je jasno o čemu priča. Taj odnos u nekih 10-12 godina, bio je izuzetno blizak odnos. On ne biva neko ko prenosi znanje, već je tu i prijatelj, učitelj, otac... Uključujući i oblast seksualnosti. To je ambijent sa posebnim pravilima, sankcijama, i ko ne poštuje taj red, biće izbačen - objašnjava Tintor sistem i funkcionisanje škole.

- To nije obavezna školska ustanova. Studio glume nije bio registrovan u APR, i zato on sebe naziva samo rediteljem - naveo je Tintor potom.

Tvrdnja da on nije nastavnik, i da to nije bila ''prava'' škola, jeste bila druga linija odbrane kojom se Aleksić bavio, a ne prva, gde će pokušati da se odbrani od optužbi, objašnjava Tintor.

- Ja u tome vidim da je u pitanju kalkulacija, i oni se štite jer nisu spremni da se brane tom prvom linijom odbrane, gde on treba argumentovano da kaže da nije uradio to za šta se tereti - kaže Tintor.

Tintor je dodao da sudije imaju pravo da određene delove suđenja mogu da zatvore za javnost.

- To će se videti sa žrtvama, kada dođe do suočavanja...Dobro je da veće prisustvuje - rekao je Tintor.

Tema je intimne prirode, i o tome je teško govoriti, ali verujem da će Iva i Milena imati snage. Jer da nemaju, ne bi se uhvatile u koštac sa ovakvim predmetom, naveo je Tintor.

