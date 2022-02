TRAG VELJE NEVOLJE NIJE NESTAO! Forenzičar koji radi na ovom predmetu otkrio ŠOKANTAN DETALJ!

Na današnji dan, pre tačno godinu dana, razbijen je kriminalni klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je prema navodima optužnice ubio najmanje petoro ljudi, švercovao drogu, otimao ljude, ali i silovao suparnike.

Dušan Keckarević, forenzički genetičar, osvrnuo se na kuću užasa u Ritopeku gde su tela žrtava mlevena u industrijskoj mašini za meso i naveo da eventualno podmetanje DNK dokaza nije ni najmanje lako i da to ne može tek tako na sudu da se tvrdi bez nekih argumenata.

- Svašta može da se podmetne, ali treba ga podmetnuti na onaj način da onaj koji analizira predmet ne primeti da je to podmetnuto. Teza odbrane na sudu da se trag podmeće ne može da se tek tako iznese bez nekih indikacija. To treba da bude podržano nekim dokazima - rekao je Keckarević u jutarnjem programu Kurir televizije.

Forenzički genetičar je istakao da ne bi svrstavao policajce kao "prljave" dok se to na sudu ne razreši.

- Ja ne bih kvalifikovao policajce kao "prljave" dok se sudski to ne razreši. Vratiću se na kolegu Dejana Jovića koji je od strane bivše državne sekretarke Dijane Hrkalović bukvalno razapet na krst. Pogledajte samo naslove novina u to vreme, a čovek se direktno borio sa ovim klanovima koji su direktno iz Crne gore dolazili. On je tad nazivan prljavi inspektor i načelnik. Da sačekamo prvo sudski epilog - rekao je Keckarević.

Keckarević se osvrnuo i na ubistvo Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama za koje je bio osumnjičen Velja Nevolja. Mediji su prenosili da je Hrkalović zataškavala istragu i da su na mestu zločina navodno pronađeni biološki tragovi Velje Nevolje.

Keckarević je istakao da biološki trag, koji je u medijima stalno pominjan, zapravo nikad nije ni postojao, a potom i otkrio kako je došlo do toga.

- Tragovima treba prilaziti vrlo oprezno. Veštak koji radi na tim tragovima treba da prijavi sve probleme koje uoči na mestu zločina u nadi da se to ne zloupotrebljava. Kad komentariše u svom nalazu da je neko ovlašćeno službeno lice kontaminiralo trag, to ne znači da je to lice namerno kontaminiralo trag. Sada se tu razlikuju ljudi koji rade na licu mesta i ljudi koji ne bi trebalo da su tu. Ako ne bi trebalo da su tu, onda treba da pišemo zašto je ta osoba bila tu. Često mi to završavamo sopstvenim ubeđenjem i to ne dobije onaj pravi epilog - rekao je Keckarević.

Naglasio je da zna o čemu priča jer je radio na tom predmetu.

- Stalno se pominje da je nestao trag na šinama. Ja sam sa Biološkog fakulteta i radio sam na tom predmetu i praktično ni jedan novinar ne uđe u tu priču da vidi da taj trag nije ni postojao. Nije nestao nego u svim nalazima Biološkog fakulteta nije ni postojao. Jednostavno, ako napravite u usmenoj komunikaciji pretpostavku da je možda taj trag odavde, a neko to napiše u krivičnoj prijavi bez da gleda nalaze, onda imate kontradikcije - rekao je Keckarević.

Autor: