MILICI JE BIVŠI MUŽ UZEO ĆERKU, DVE GODINE JE NIJE VIDELA! Zbog jezivih pretnji nije smela da poseti dete

Milica Vuković (27), majka 11-godišnje devojčice, tvrdi da svoje dete nije videla dve godine jer joj je bivši muž Z. B. (44) pretio da će je silovati i tući ako dođe da je poseti, a takođe navodi i da ga je napustila i pobegla jer je bila žrtva njegovog brutalnog nasilja.

Ona kaže da je njen problem počeo kada se udala 2010. godine, nakon čega su ubrzo usledile batine.

- Tukao me je kada sam se udala, a batine su se ponovile više puta. Pobegla sam jer se nije zaustavljao i iz njegovog grada, Kragujevca, vratila sam se u Beograd kod roditelja. Inače, imam već četiri presude u kojima se on obavezuje da mi dozvoli da viđam dete, ali mi on to brani. Nijednu presudu nije ispoštovao. Dete nisam videla dve godine, a u četvrtak sam je prvi put od tada čula telefonom. Rekla mi je da jedva čeka da me vidi i po glasu sam čula da je tužna - tvrdi Vuković.

U januaru ove godine Vukovićeva se inače žalila, kako smo imali uvid u dokumentaciju, Centru za socijalni rad zbog toga što ne može ni da čuje dete. Oni su u izveštaju naveli da je njen bivši muž Z. B. naveo da ima kvar na telefonskoj mreži i da se radi na njegovom otklanjanju. Ubrzo nakon toga Vukovićeva je stupila u kontakt sa detetom.

Centar za socijalni rad posavetovao ju je da, ako se problemi u uspostavljanju komunikacije i viđanja deteta nastave, na raspolaganju ima pravne mehanizme.

Inače, presuda Osnovnog suda u Kragujevcu od 13. novembra 2019, u koju smo imali uvid, pokazuje da je usvojen njen zahtev da viđa dete svakog trećeg vikenda i da će dete uzimati i vraćati ispred Gradske skupštine Kragujevac. Ista presuda je obavezuje da plaća alimentaciju. U obrazloženju presude navodi se da ona nije u mogućnosti da dete viđa po navedenom modelu i plaća alimentaciju jer je nezaposlena.

Tuženi Z. B. je naveo da Milica nije dolazila da vidi dete dve godine, iako joj on to ne brani, i zahtevao je alimentaciju.

Ne odustaje od borbe Kaže da joj nije jasno kako je njen bivši suprug dobio starateljstvo nad maloletnom ćerkom. - On navodno ima platu od 800 evra, a nigde nije prijavljen. Centar za socijalni rad zna da je on mene ranije tukao i da sam već treća snaja koja je iz njihove kuće pobegla. Nije mi davao da radim da bih čuvala dete, a onda mi kažu: "Ne možeš da jedeš, idi pa radi" - tvrdi ona i dodaje da će nastaviti da se bori da dobije starateljstvo nad detetom.

Ipak, ona kaže da je on njoj telefonom uputio stravične pretnje kada je htela da ode da vidi ćerku.

- Rekao mi je: "Ako dođeš da vidiš dete, ja ću da te silujem i dobićeš batine!" To mi je rekao telefonom, i to sa pripejd broja. Inače, stalno menja kartice, ali i mesto boravka, pa ne znam ni gde mi je dete - rekla je ona i dodala da je narednog utorka čeka peto suđenje za starateljstvo nad maloletnom ćerkom. Tvrdi da ne prolazi samo ona pakao.

- Pre dve godine pozvala sam telefonom fiksni kuće u kojoj mi dete živi sa ocem. Majka mog bivšeg muža rekla mi je da mi je dete pobeglo od kuće. Ćerka me je ubrzo zvala od komšinice i rekla mi da ju je prutem pretukao sinovac njenog oca. Gde je otac bio tada i kako je to dozvolio, ne znam - navodi ona.