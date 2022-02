'RASPORIĆU VAM STOMAK' Počelo suđenje Srbinu jer je držao zemljake kao robove: Ljubiša (42) je sve negirao na sudu!

Državljanin Srbije Ljubiša N. (42) optužen je u Nemačkoj da je namamio mladiće iz naše zemlje, obećavši im posao, ali ih je zapravo držao kao robove i uz pretnje ih primoravao da mu čiste stan i terao ih da pljačkaju za njega.

Kako prenosi portal Rbb24.de, Ljubiša N. tereti se za trgovinu ljudima, zlostavljanje, krađu i prinudu. Njemu je pre nekoliko dana počelo suđenje u Potsdamu.

Dobra zarada

- Ljubiša N. optužen je da je u svom stanu držao dvojicu mladića. Kako je rekao javni tužilac Jens Abiš, on je preko posrednika kontaktirao mladiće i ponudio im posao na nemačkim gradilištima. Rekao im je da mogu da zarade 1.500 evra i da imaju obezbeđen stan. Mladiće je u junu 2019. godine navodno pokupio na autobuskoj stanici u Berlinu - prenosi portal.

Međutim, umesto na gradilištu, mladići su se obreli u njegovom stanu u Stendalu. Navodno, oni taj stan nisu mogli da napuste nekoliko nedelja.

- Morali su besplatno dva puta dnevno da čiste stan, a spavali su u baraci. Oduzeti su im mobilni telefoni i pasoši i nisu smeli da izlaze napolje. Okrivljeni ih je udario pesnicom po potiljku i u lice. Priča se da im je pretio da će im rasporiti stomake. Optuženi je iskoristio njihovu nemoć, to što su se nalazili u stranoj zemlji - prenosi portal reči tužioca.

Nema dokaza da je on organizator

Branilac optuženog naveo je da sumnja u navode optužnice. - On je označen kao organizator, ali vrlo je upitno da li se to može potkrepiti dokazima - rekao je advokat i dodao da je Ljubiša u Nemačku stigao u decembru 2019, a ne ranije kako tvrdi tužilac.

On je, kako se piše, uhapšen u jednoj od racija na suzbijanju krijumčarenja ljudi. Navodno, on je dvojicu mladića terao i da idu u provale.

- Jedna od njih se vratio u Srbiju, a drugi je počinio više provala u februaru 2020, uhapšen je i nalazi se u zatvoru - rekla je portparolka suda Sabine Diselhorst.

Bez komentara

Prema pisanju nemačkog portala, jedan od provalnika optužio je Ljubišu N., ali postoje i drugi svedoci koji će govoriti pred sudom.

- On je ne samo regrutovao mladiće, nego i finansirao njihov dolazak. Koristio je silu da ih natera da krdu. Zadržavao je plen iz tri provale, a procenjena vrednost robe je 15.000 evra - rečeno je na sudu.

Bahato

Bez dozvole vozio čak 26 puta

U optužnici protiv Ljubiše N. navodi se i da je on živeo luksuzno, iako njegov advokat tvrdi da se izdržavao od socijalhne pomoći. - On je čak 26 puta uhvaćen kako vozi bez dozvole, i to "mercedes", BMW, "audi" i "folksvagen". U čak 14 navrata, za volano luksuznih vozila registrovanih na ime Ljubiše N. bili su drugi muškarci, koji takođe nisu imali dozvole - prenose mediji.

Optuženi Srbin izveden je na sud u pratnji prevodioca.

- Ne želim za sad da komentarišem navode - kretko je rekao. On se, kako pišu, već nalazi u zatvoru zbog krađe i falsifikovanja. Kraj suđenja očekuje se u aprilu, a zaprećena kazna je 10 godina.