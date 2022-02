Bivši inspektor SBPOK-a Božidar Stolić koji je osumnjičen za saradnju sa ozloglašenim klanom Velja Belivuka i Marka Miljkovića, odavao je pripadnicima ove grupe informacije o saslušanju osumnjičenih, ali i koji su naredni koraci policije u istrazi protiv njih, kako bi, kako se sumnja, sakrili pojedine dokaze, ali i uspeli da izbegnu hapšenja.

Ovo se između ostalog navodi u optužnom predlogu protiv Stolića koji je podnelo Tužilaštvo za organizovani kriminal, kojim se ovaj bivši policajca tereti za pripadnost klanu Veljka Belivuka.

Kako “Blic” saznaje, Stolića tužilaštvo sumnjiči kao “krivca” zbog kojeg su pripadnici klana koji su ostali na slobodi nakon hapšenja Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i drugih članova njihove organizovane kriminalne grupe imali informacije o tome šta su uhapšeni pričali u policiji, ali i koje će naredne korake da preduzmu istražni organi.



Božidar Stolić je, navodi se u dokumentu Tužilaštva, posredstvom Filipa Gavrilovića (25), pripadnika Belivukovog klana koji je ostao na slobodi, dostavljao informacije ostalim članovima o tome “kako se drže” uhapšeni i šta su govorili na saslušanju, kao i kako teče istraga. Štaviše, slao im je i fotografije hapšenja Velje Nevolje, Vlada Draganića, ali kuće strave u Ritopeku.

OMOGUĆAVANJE BEKSTVA



Tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnom aktu ukazalo je na to da je policajac nakon hapšenja organizatora ozloglašenog klana i pojedinih pripadnika grupe 4. febaruara 2021. godine obaveštavao one na čija vrata do tada još uvek nije pokucala policija, o tome šta rade istražni organi kako bi prikupili dokaze koji se odnose na otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela ove kriminalne grupe.

- On je ove podatke dostavljao okrivljenom Filipu Goluboviću, a čiji je zadatak bio da te podatke koje mu okrivljeni Stolić preda u neposrednom ili telefonskom kontaktu prosledi drugim pripadnicima kriminalne grupe - navodi tužilaštvo.

Time je, sumnja se, Stolić direktno pomagao ostalim članovima klana da ne budu otkriveni, da izbegnu evenutalno hapšenje i da po potrebi i pravovremeno sakriju dokaze koje bi policija preduzimanjem planiranih mera mogla pronaći.

Kada su vođe klana, Vlade Draganić i drugi uhapšeni i zadržani u pritvoru, Stolić je Gavriloviću 4. i 5. februara slao fotografije izveštaja sačinjenih u policiji.

- Javio je Gavriloviću, koji je informacije posle prosledio drugima, da se Veljko Belivuk i Marko Miljković dobro drže, da ništa ne pričaju i da se brane ćutanjem - piše u optužnom predlogu.

Fotografisao mobilnim i prosleđivao



Osim toga, svojim mobilnim telefonom ih je fotografisao u službenim prostorijama i to je prosledio uz ostale informacije.

Narednog dana je, piše, otkrio i sadržinu službene beleške sa Belivukovog saslušanja.

- Okrivljeni Stolić je 06. 02. 2021 godine Goluboviću predao sadržinu službene beleške o obaveštenju primljenonom od Veljka Belivuka, koju je policija sačinila u toku predistražnog postupka protiv organizatora i pripadnika ove organizovane kriminalne grupe - navedeno je u dokumentu Tužilaštva.

Na taj način su oni koji su ostali na slobodi sve vreme su bili obavešteni o tome kako teče istraga i ko je od uhapšenih nešto odao policiji, pa su znali i kome na koji način treba pripretiti i poslati poruku da drži jezik za zubima, ali i kako oni treba da se ponašaju u odnosu na novonastalu situaciju.

Gavrilović je od okrivljenog bivšeg inspektora tražio da mu prosledi podatke iz istrage i šta je od dokaza do tog trenutka pronađeno, što je on i učinio.

Tužilaštvo navodi da je upravo od njega potekla informacija da je bio na pretresu kuće u Ritopeku i da su forenzičari otkrili tragove krvi svuda u njoj, odnosno DNК tragove kojima se potvrđuje ubistvo Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića i Gorana Veličkovića.

Sve što mu je Stolić otkrio Golubović je prosleđivao NN licu, koje je, navodi se, reklo da će ukoliko bude nastavio da ih obaveštava biti nagrađen sa 5.000 evra.

U kući su pronađeni materijalni dokaz da su počinjena ubistva

Suđenje Božidaru Stoliću, bivšem inspektoru okrivljenom za dva krivična dela - druživanje radi vršenja krivičnih dela i produžena zloupotreba službenog položaja, počelo je u ponedeljak 31. januara u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Na teret mu se stavlja da je, kako je navedeno u dokumentu Tužilaštva, od kraja januara 2020. godine do 10. 06. 2021 godine postao član organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i Marka Miljkovića, koja je optužena za najteža krivična dela. Njegova uloga je bila da obaveštava organizatore i druge pripadnike kriminalne grupe o radnjama, koji su mu bili dostupni kao službeniku MUP-a i inspektoru za suzbijanje organizovanog kriminala, koje policija preduzima kako bi rasvetlila krivična dela protiv ove grupe i obezbedila dokaze za ista. Za počinjena dela Stolić je, kako piše, dobijao novac.

Istim predlogom je obuhvaćen i Filip Gavrilović, koji je posredovao u prenošenju informcija. Krivično delo koje se njemu stavlja na teret je udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Sudi im se u skraćenom postupku, a Tužilaštvo je odustalo od zahteva da se predmet spoji sa predmetom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je u optužnom predlogu navelo da za Stolića traži kaznu od tri godine, a za Golubovića godinu dana zatvora.

Autor: