SKORO 5 MESECI OD UBISTVA PORODICE ĐOKIĆ! Snaja Verica i baka Stojanka neutešne: Bol i tuga za Lidijom sve veća

Istraga protiv Gorana Džonića koji se sumnjiči da je umešan u ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca zbog para, ušla je u peti mesec.

Advokati, porodice ubijenih pa i javnost u Nišu smatraju da se ovaj proces značajno odužio pa postavljaju pitanje zašto nadležno tužilaštvo do sada nije podiglo optužnicu i da se krene sa suđenjem.

Pored Džonića, pritvoreni su i njegovi sinovi Stefan i Milan, kao i komšije braća Milošević čija prošlost ima veze s kriminalom, ali prema dosadašnjoj istrazi sa ovim ubistvom, nemaju nikakve veze. Sva četvorica imaju alibije za kritičnu noć 27. septembra prošle godine i zajedničko im je to što ih je prvoosumnjičeni označio, ali dokazi negiiraju Džonićeve tvrdnje.

Verica Đokić, snaja ubijenog Gorana kaže da bol za deverom (57), njegovom suprugom Gordanom (56) i bratanicom Lidijom (25) ne da nije manja nego je svakim danom sve veća.

- Već četiri i po meseca čekamo da se nešto novo desi ali ništa. I mi smo u nekoj neizvesnosti. Ne mogu i ne želim ja da se mešam u rad suda, ali svi svedoci su ispitani, za njegove sinove su rekli da su bili na poslu te noći pa mislim da je ovo samo njegovo delo. Ne znam šta se čeka - rekla je Đokićeva za Kurir.

Ona kaže da baka Stojanki, majci njenog pokojnog supruga, brata Gorana Đokića mnogo teško, da je smrt njenih najbližih uvek na pameti. Posebna tuga u ovoj kući vlada za ubijenom Lidijom pred kojom je bio život, a za kojom baka Stojanka strašno tuguje.

- Nikako se ne nosi sa tim. Kako sve ovo preživljava samo ona zna. Ja lično nisam mogla da pretpostavim da je on mogao tako nešto da uradi. To mi nije padalo na pamet. Njemu je nešto pripadalo teško na sahrani, ali svi pa i ja smo mislili da je to zbog šećera jer je dijabetičar i na insulinu godinama. Ne ja, niko ovde u selu nije pomislio da je to iz nekog drugog razloga. On je takav čovek, samo ga pare zanimaju, ništa drugo - ispričala je Verica.

Ova žena, snaja ubijenog Gorana se inače izuzetno hrabro drži svih ovih meseci. Iako joj je mnogo puta bilo teško, čuvala je baka Stojanku, a to i sada čini jer ovu staricu svaki razgovor o najvećem gubitku, mnogo uznemirava.

Njih dve su poslednje videle ubijene kada su ih ispratili iz Moravske ulice gde žive u Moravcu.

Advokat Filip Domazet, zastupnik braće Džonić podvlači da nije ostalo mnogo da se uradi u istrazi, ali i kaže da njegovi branjenici potpuno nepravedno borave u pritvoru.

- Nije mnogo toga ostalo da se završi iz istrage. Trebalo bi da se veštače neke stvari jednog mog branjenika i jedan telefon koji je nov, nekorišćen i koji pripada takođe jednom od braće Džonić, mada ne znam koliko za to ima potrebe. Ove nedelje bi sva petorica osumnjičena trebala da se dovedu u sud kako bi se potpisivali i pisali nešto jer su nađeni neki papiri u tim vrećama s parama valjda pa je naloženo grafiloško veštačenje, ali to verovatno neće značajno uticati na istragu. Da bi tužilaštvo podiglo optužbu mora da ima dokaze i za Džonića ne mogu da se izjašnjavam, ali za ovu ostalu četvoricu, stvarno nema ni jedna stvar koja ih povezuje s ubistvom - kaže niški advokat Domazet.

Kako sada stvari stoje, rok od šest meseci za istragu ističe krajem marta, početkom aprila, a neka mišljena govore da će tužilaštvo iscrpeti svo to vreme kako bi optužnica bila "zakovano" jaka.

Da podsetimo, u noći između 26. i 27. septembra prošle godine Đokići su bili kod majke Stojanke i snaje Verice na ručku. Ispratili su ih nešto posle ponoći za Aleksinac i od tada ih više nisu videli. dvadesetak dana nakon toga vodila se istraga oko njihovog nestanka, organizovana je pretraga terena. U istom danu, 2. oktobra je nađen spaljen njihov automobil "pasat" između sela Trnava i Tešica, a njihova tela sa prostrelnim ranama i zapaljena na mestu Dudine bare u Moravcu. Nakon toga je neko prijavio da je početkom oktobra Goran Džonić vratio novac koji je dugovao, a policajci su ga ispitivali i pritvorili, U istrazi je nađen pištolj i za sada 43.000 evra u vrećama koje vuku poreklo od ubijenih Đokića.

Sam Džonić negira da je bio egzekutor već je na saslušanjima govorio da su ga na to primorala i ucenila braća Milošević, a za čije prisustvo tada nema dokaza. On je na saslušanjima spomenuo i sinove koji su te noći bili na poslu, a na placu jednog od njih je bio zakopan deo novca.

