UZEO SAM PARE I IZ HIRA POČEO DA GA TUČEM: Mladić osumnjičen za ubistvo svirača hladnokrvno govorio o brutalnom zločinu!

- Tražio sam Kristijanu pare. On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me je bes. Počeo sam svesno da ga udaram - hladnokrvno je inspektorima rekao Žarko R. (21) iz Žablja, osumnjičen da je nasmrt pretukao uličnog svirača Kristijana Kostića zvanog Bleki (61) iz Novog Sada.