MESECIMA PRAĆENI? Čak 15 muškaraca bilo osumnjičeno za Jelenino ubistvo pre Zorana! Među njima i njegov otac!

Ove informacije otkrila su dokumenta dostavljena s Biološkog fakulteta koji je bio zadužen za DNK veštačenja i upoređivanje tragova osumnjičenih s tragovima pronađenim na licu mesta, a u kojima je navedeno da su svi imali status osumnjičenih, ali da posle prikupljanja dokaza nisu dovedeni u vezu sa zločinom.

DNK analize

Obesio se kada je najavljeno hapšenje ubice! Ko je Saša Marković?

Saša Marković, koji je pre hapšenja Zorana Marjanovića bio jedan od osumnjičenih za ubistvo pevačice, nađen je obešen u svojoj kući i to nakon što je stigla najava da će ubica Jelene Marjanović uskoro biti uhapšen. Kako je juče otkriveno na suđenju, istražitelji su, pošto se obesio, u obdukcionoj sali uzeli njegov DNK. Marković je imao podebeo kriminalni dosije, a svojevremeno je bio i u zatvoru. Takođe, prema saznanjima Kurira, meštani su potvrdili da posle ubistva pevačice on nije izlazio iz kuće i da im je to bilo sumnjivo.