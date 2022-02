ČLANOVI POSADE BRODA JEZE DALI RAZLIČITE IZJAVE?! Smrt Srbina u Đenovi postala prava MISTERIJA!

Telo Dragana Panića (51), koji je pronađen zaklan na teretnom brodu u luci Đenova, biće dopremljeno u njegovu rodnu Omoljicu, nadomak Pančeva, do kraja sledeće nedelje.

Njegova smrt je i dalje obavijena velom tajne, iako italijanski mediji pokušavaju da, pozivajući se navodno na policijske izvore, prikažu to kao samoubistvo!

Da li se Panić, koji je radio kao glavni mehaničar na teretnjaku "MSC Adelaida", zaklao sam još se utvrđuje. Pored njega nije zatečen bilo kakav predmet, kojim je to mogao da uradi, pa je to njegovoj porodici dodatan motiv za njihovu sumnju da je on ubijen!

Inače, mediji u Italiji objavljuju da su ispitani članovi posade ovog teretnjaka, na kom je pre pronalska Panićevog tela, zaplenjeno skoro pola tone kokaina. Njihove izjave se baš ne slažu u potpunosti. Jedni pričaju da su ga videli sa nožem kako šeta palubom, a drugi tvrde da je u ruci imao žilet. Ipak, niko ne daje odgovor gde su ti premeti, u međuvremenu, nestali. Pošto ih, kako se objavljuje, policija nije zatekla pored tela Srbina, niti su pronađeni na brodu.

U međuvremenu, italijanski karabinjeri su uhapsili svog državljanina Fabija Papa, koji je, navodno, bio deo posade. Lisice su mu stavljene dok je pokušavao da istovari pakete sa kokainom, koji su bili sakriveni među tovarom kafe. Kako prenose mediji u Italiji, skupocena droga, čija je vrednost na tržištu veća od 30 miliona evra, bila je smeštena odmah pored vrata kontejnera.

- Italijanska policija je videla da su na kontejnerima polomljene zaptivke i da su stavljene nove. Na snimcima sa kamera vidi se Fabio Papa kako jedan od kontejnera stavlja na mašinu i premešta u prostor gde nema video-nadzora. Uhvaćen je dok je sve to radio, jer nije znao da je kokain pod prismotrom - navode tamošnji mediji uz opasku da je kokain bio namenjen velikoj kriminalnoj organizaciji čiji su članovi plaćali radnicima u lukama da pokupe tovare i da ih isporuče na druge lokacije.

Italijanski mediji ističu i da je Fabio Papa uhapšen ne samo zbog droge, već i zbog smrti Dragana Panića. Tamošnji istražitelji ispituju da li je smrt Srbina povezana sa tovarom kokaina, a istraga ta dva događaja se, zasada, vode odvojeno.

Brod koji je plovio pod zastavom Paname, a vlasništvo je italijansko-švajcarske kompanije, stigao je iz Brazila. Panićevo telo pronađeno je u ponedeljak oko 11 sati. Svedoci su ispričali da je tri sata ranije bio na doručku. Posle toga je pronađen mrtav.

Panićeva porodica ne veruje u verziju da se Dragan ubio. Uvereni su, posle svega, da je nešto video ili čuo što ga je i koštalo života. Najverovatnije da je to nešto što je povezano sa krijumčarenjem kokaina sa kojim on nije imao nikakve veze. Da Panić nije povezan sa krijumčarenjem droge, saopštio je i italijanski tužilac, koji vodi slučaj.

Autor: