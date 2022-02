NALOŽENO PSIHIJATRIJSKO VEŠTAČENJE! Nišlije tvrde: Majka dečaka koji je preminuo od opekotina nije u stanju da sama brine o deci

Poznanici i prijatelji porodice svedoče da je otac dečaka G. S. praktično obavljao sve poslove vezano za domaćinstvo i porodicu.

Nišlijka T. S. (32), majka dvoipogodišnjeg dečaka G. S. koji je umro 29. januara od opekotina koje je dobio pod još neutvrđenim okolnostima, zapala je u velike probleme pre nekoliko meseci nakon hapšenja oca dečaka jer, kako kaže izvor za medije, nije mogla da funkcioniše bez njega.

Poznanici i prijatelji porodice svedoče da je otac dečaka G. S. praktično obavljao sve poslove vezano za domaćinstvo i porodicu, a kada se našao iza rešetaka, majka dece bukvalno nije mogla da sama obavlja sve potrebne poslove.

- T. S. je bila tip žene koja je uz muža mogla da živi normalno, da nema problema. On je sve radio - i prao je i kuvao, peglao, puštao mašinu, prostirao veš... Kao da je ona bila jedva iznad neke minimalne intelektualne granice koja je ne bi deklarisala kao nekog ko ima posebne potrebe ali sama nije mogla da živi nikako. Kada je on uhapšen ostala je sa troje dece i više nije mogla nikako da funkcioniše. Tada su počeli problemi - kaže jedan od poznanika porodice.

Prijatelji navode da joj je majka D. T. delimično pomagala u čuvanju dece.

Prema nezvaničnim saznanjima, ta životna situacija nakon hapšenja supruga bila je po svemu sudeći i okidač koji je doveo do toga da se u jednom trenutku potpuno psihički slomi završi na lečenju u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici.

- Kada joj je muž uhapšen, krenula je od vrata do vrata da traži nekakvu pravnu pomoć kako bi ga izvukla iz pritvora. No, budući da se on sumnjičio za posedovanje droge i oružja koji su nađeni u njihovoj porodičnoj kući, nije bilo izgleda da je moguće da se tako brzo nađe na slobodi. Činjenica da će suprug ostati duže iza rešetaka, a kako ona ne može sama da funkcioniše, dovela je upravo do toga da je završila je na psihijatrijskom lečenju. Da su njene roditeljske sposobnosti na vreme procenjene, ko zna, možda bi dečak danas bio živ - kaže jedan od poznanika porodice.

Dete s teškim opekotinama lečila kremom

Dečak G. S. je zadobio opekotine 28. januara tako što je, po priči majke i babe, sam skinuo odeću i odvrnuo vrelu vodu u kupatilu. No, umesto da ga odvedu kod lekara ili pozovu Hitnu pomoć, dečak je lečen u kućnim uslovima mašću iz apoteke koju su mu mazale na opekotinama. Hita pomoć je pozvana tek 29. januara oko četiri časa iza ponoći kada dečaka nisu mogle da probude, ali su lekari mogli da konstatuju samo smrt. Utvrđeno je da je dečak imao opekotine na više od polovine površine kože, da mu nisu bile opočene jedino šake i stopala i da se po svemu sudeći radilo o opekotinama trećeg stepena.

Majka T. S. je nakon tragičnog događaja uhapšena i osumnjičena da je izvršila krivična dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, nepružanje pomoći i kršenje porodičnih obaveza a nakon saslušanja u tužilaštvu, na kojem se branila ćutanjem, određen joj je jednomesečni pritvor. Baba dečaka D. T. se sumnjiči za krivino delo nepružanja pomoći, a krivična prijava protiv nje podneta je u redovnom postupku.

Naloženo psihijatrijsko veštačenje

T. S. se trenutno nalazi na veštačenju u specijalnoj psihijatrisjskoj bolnici u Gornjoj Toponici gde je upućena po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva. Očekuje se kompletan nalaz obdukcije, zajedno sa toksikološkim analizama I histopatologijom, na osnovu čega će tužilaštvo utvrditi mehanizam povređivanja deteta i uzrok smrti. Dečak je sahranjen na groblju u Paligracu kod Niša.