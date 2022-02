RAZLOG BIZARAN! Evo zašto je pijani mladić ZVERSKI pretukao taksistu kod Kalenić pijace! NAJNOVIJI DETALJI!

Napadač Marko R. (22) bio je pod dejstvom alkohola. Njemu je danas određen pritvor do 48 sati.

Taksista Milorad A. (61) noćas je brutalno pretučen kod Kalenić pijace i tom prilikom je dobio lakše telesne povrede. Napadač je taksistu oborio na zemlju i besomučno udarao.

- Kolega je besomučno napadnut na radnom mestu. Krenuo je sa taksi stanice po pozivu, kada mu je taj huligan uleteo u automobil. Kolega mu je objasnio da je vozilo zauzeto, ali on nije hteo da izađe i nije verovao da je taksista dobio poziv. Potom su zajedno otišli do mesta na kom je čekala stranka koja je uputila poziv. Kada je to video, izvukao je taksistu iz kola i počeo da ga udara - kaže za Telegraf.rs Aleksandar Bijelić, predsednik Saveza auto-taksi udruženja Srbije.

Koliko je zasad poznato, taksista je zadobio lakše telesne povrede. Kolege tek treba da se čuju sa njim i provere njegovo stanje jer i dalje spava, verovatno jer je pod sedativima.

Napadač Marko R. (22) bio je pod dejstvom alkohola. Njemu je danas određen pritvor do 48 sati.

