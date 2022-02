Bivši dečko joj je prišao sa leđa i STAKLENOM FLAŠOM JE UDARIO U GLAVU! Monstruozno nasilje u Šapcu trajalo godinu i po dana

Devojka (17) koju je bivši dečko Č. S. (30) iz Šapca udario staklenom flašom u glavu danas je saslušana u tužilaštvu i do detalja ispričala kako je postala žrtva.

Prema našim informacijama, ona je rekla da je stajala sa drugaricama kada joj je sa leđa prišao bivši momak. Devojka je zatim osetila jak udarac u glavu od kog je bilo loše. Nju su izneli prijatelji iz lokala i pozvali policiju.

- Već godinu i po dana trpim nasilje. Do sada sam ga dva puta pijavljivala - dodala je tužiocu maloletnica.

Pored nje iskaze su dalo još šest svedoka.

Advokat Milan Čučilović koji zastupa napadnutu devojku rekao je da "saslušanje završeno pre dva sata, ali da zbog istrage ne može da govori o detaljima".

- Moju ćerku je tukao... Slao joj poruke... Dolazio ispred naše kuće gde joj je svirao.Ona se toliko povukla u sebe da je čak u školi popustila. Jedino što sam mogao jeste da ga prijavim policiji. Jedino što mu je izrečeno bilo jeste zabrana prilaska - počinje priču otac zlostavljanje devojke iz okoline Šapca.

Prema njegovim rečima, on ju je odvezao do grada kako bi se videla sa drugaricama.

- Dogovorili smo se da me pozove kada bude htela da dođem po nju. Legao sam da spavam. Probudio me je telefon. Video sam njeno ime, a kada sam se javila ona je plačućim glasom rekla: "Tata, dođi molim te... ubi me". Zamislite tog šoka za jednog oca. Nisam znao ni šta da radim ni gde idem - kaže M. K., otac žrtve nasilnika iz Šapca

Policija u Šapcu uhapsila je Č. S. zbog sumnje da je 6. februara fizički napao i lakše povredio sedamnaestogodišnju devojku i njemu je određen pritvor do 30 dana.

- Moja ćerka nije dobro. Nalazi se u šoku - kaže uplašeni otac.

Jedino što želi jeste da nasilnik odgovara za svoja dela. Želja mu je i da se ćerka oporavi od šoka i nastavi svoj normalan život.

- Ona se zatvorila u sebe. Plašila se bivšeg momka. Sada se nadam da će mu policija i tužilaštvo stati na put - kaže M. K.

