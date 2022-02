Igora je devojka GURNULA KROZ PROZOR jer je heto da je ostavi: Majka mu je umrla od tuge na rođendan godinu dana kasnije

Subotičanin Igor Milić (33) nastradao je pre dve godine pošto je pod nerazjašnjenim okolnostima pao sa šestog sprata zgrade u Londonu, a policija je tada uhapsila devojku (28), koju je zatekla kako plače kraj tela. Ovu porodicu zadesila je još jedna tragedija, kada je prošle godine, na Igorev rođendan, preminula njegova majka Marieta.

Kako su 2020.godine naveli izvori britanskih medija, tragedija se dogodila usred bela dana, oko 15.20 sati, u Severnom Finčliju, naselju u Londonu.

- Muškarac je zatečen mrtav na trotoaru ispred zgrade. Utvrđeno je da je pao kroz prozor na šestom spratu, koji je prilikom dolaska polciije bio otvoren širom, a unutra je bilo upaljeno svetlo - preneli su mediji.

Očevici su ispričali da nisu videli sam momenat pada, ali da su zatekli muškarca u lokvi krvi i devojku koja je kraj njega vrištala.

- Ne znamo šta se dogodilo. Videli smo telo, a onda i uzrujanu ženu, koja je bukvalno minut posle pada izašla iz zgrade i počela da zapomaže - ispričao je tada komšija za medije.

Londonska policija saopštila je da je žena uhapšena pod sumnjom da je počinila ubistvo, ali da je istraga u toku i da se ispituje da li je zaista bilo tako.

- Ona je posle hapšenja najpre odvedena u bolnicu, jer je imala manje povrede. Očigledno je da su se ona i žrtva poznavali i da su oboje boravili u stanu kad se desila tragedija. Istražuje se da li su se muškarac i žena posvađali i potukli u stanu, zbog čega ona ima povrede. Ne isključuje se ni mogućnost da je ona gurnula dečka kroz prozor - preneli su ranije londonski mediji.

Prema pisanju lokalnih medija, šokantnoj sceni prisustvovalo je nekoliko porodica s decom koja su se u tom trenutku vraćala iz škole. Srbin je navodno živeo u Londonu duže vreme.

- Prolaznici su odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć. Na mesto pada muškarca brzo je došlo osam ili devet policijskih automobila, zajedno sa dva ili tri vozila Hitne pomoći, ali muškarcu nije bilo spasa - ispričali su očevici medijima.

Dvanaest dana kasnije policija je utvrdila da je devojka iz Litvanije gurnula nesrećnog mladića. Njegovo telo dopremljeno je 54 dana kasnije u Srbiju i Igor je sahranjen na Senćanskom groblju u Subotici.

- Porodica je strašno patila, a Igoreva mama Marieta, umrla je prošle godine i to baš na dan njegovog rođenja - kaže poznanik porodice.

Hteo je da raskine sa devojkom?

Marieta Milić, majka stradalog, ranije je rekla da sin u trenutku nesreće nije bio pijan, a da ga je devojka navodno gurnula jer je on planirao da se 14. feburara vrati u Srbiju i napusti je.

- Radili su mu 13 vrsta analiza i svu vrstu obdukcije. Dobili smo papir da u sebi nije imao alkohola niti tableta, sasvim je bio trezan. To nas je obradovalo, to je bitna informacija jer je Litvanka bila pod dejstvom alkohola kada se to dogodilo. Navodno, on je hteo da se vrati 14. februara u Srbiju i imao je rezervisanu kartu - izjavila je za ona.