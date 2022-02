SMRT ZAKLANOG SRBINA NA BRODU U ĐENOVI ĆE ZAUVEK OSTATI MISTERIJA? Plaše se da nikada neće saznati istinu!

Istraga u slučaju smrti Srbina Dragana Panića na brodu u Đenovi i dalje traje, a kako saznajemo u četvrtak bi trebalo da budu završeni svi papiri za preuzimanje njegovog tela.

Prema informacija koje posedujemo, brat nastradalog Panića najverovatnije će angažovati advokata u Milanu da kontroliše ceo slučaj.

- Brat veruje da je Panić ubijen, a ako jeste onda će firma u čijem je vlasništvu brod morati da plati osiguranje koje može da bude do pola miliona evra. Ali istraga još traje, a italijanski istražni organi se ne oglašavaju oko nje - kaže izvor “Blica”.

Podsetimo, na brodu je prvo otkriven tovar droge i to nakon što su primetili da se u toku noći neko mota oko njega.

- Lučki radnik je uhvaćen na delu kada je istovario kontejner sa 14 vreća čistog kokaina. Nakon hapšenja, policija je ušla na brod i zatekla zaklanog muškarca iz Srbije - pišu italijanski mediji.

Tamošnji istražitelji ispituju da li je smrt Srbina povezana sa tovarom kokaina, a ta dva slučaja se za sada vode odvojeno.

- Posada broda je rekla da je videla Srbina sa nožem da se šeta po plovilu, ali je čudno to što pored njegovog tela nije pronađen nož - kažu i dodaju: “Istražitelji su uhapsili dvojicu muškaraca, koje su zatekli na brodu. Reč je o Kulmvu Kamalu i Fabiju Papeu. Tada je jedan od njih uhvaćen kako uzima torbe iz kontejnera koji je bio postavljen u prostor za video-nadzor. Vrednost zaplenjene droge na tržištu bi bila 30 miliona evra. Srpski moreplovac je bio zaklan, prerezano mu je grlo. Naložena je obdukcija Srbina - naveli su tada mediji u Italiji.

Porodica preminulog Srbina u verziju da je Dragan izvršio samoubistvo ne veruje, a kako je za “Blic” ranije ispričao njegov sin Nemanja, spremni su na sve, čak i na to da nikad ne saznaju istinu, jer mrtva usta ne govore.

- Majku su iz firme zvali u ponedeljak i rekli su da je preminuo. Odmah ću vam reći, o tome da se u ubio nema govora. Moj otac se nije ubio i to ne kažem zato što ne mogu ili ne želim da prihvatim da je sebi oduzeo život, nego zato što sam ga poznavao i dobro znam kakav je stav imao o takvim stvarima - naveo je mladić i nastavlja:

“Taj čovek je imao planove, mučio se i radio da nas obezbedi.”

Nemanja je, navodi, siguran da je Dragan ubijen.

- Spreman sam na sve i na to da možda nikad nećemo saznati istinu, jer mrtva usta ne govore... - kaže sagovornik za “Blic” i u neverici komentariše:

“Video sam samo da su mediji preneli da je kao ostavio poruku ‘pozdrav ženi i Bogu’, pa molim vas, to normalan čovek ne bi uradio.”

Iako nije siguran da će istinu ikad saznati, siguran je da zna šta je laž.

- Evo, meni neka pokažu tu poruku, da vidim da li je rukopis mog oca. Prepoznao bih, znam kako je pisao, specifično je pisao slovo r, pa da znam da li je on to uradio. Već sad znam da se to nikad neće desiti - Nemanjine su reči.

Dragan je, priča dalje, poslednjih sedam godina radio na brodovima i nikada se nije žalio da ima nekih problema.

- On i ovako nije imao problem sa nekim inače, da se svađao, smiren, staložen čovek. I tamo kada sam ga pitao kako mu je, nikad se nije žalio - kazao je Nemanja.