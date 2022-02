OVO ĆE RASVETLITI UBISTVO ĐOKIĆA? Petorica osumnjičenih napisala 3 reči!

Džonić, njegovi sinovi i braća "Jojke" morali su da prođu niz grafoloških veštačenja.

Istraga ubistva Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i dvadesetpetogodišnje ćerke Lidije privodi se kraju, a Više javno tužilaštvo u Nišu do sredine aprila mora da protiv petorice osumnjičenih za teško ubistvo u saizvršilaštvu podigne optužnicu ili ih pusti iz pritvora.

Apelacioni sud u Nišu je Goranu Džoniću, njegovim sinovima Stefanu i Milanu, te braći Kostadinu i Aleksandru Miloševiću, poslednji put pritvor produžio 14. januara ove godine i to za dva meseca. S obzirom na to da su već iza rešetaka proveli tri meseca, Apelacioni sud ima mogućnost da ga produži za još samo 30 dana jer Krivični zakonik predviđa da je maksimalno trajanje ove mere u istrazi šest meseci.

Više javno tužilaštvo dokazni postupak u sklopu istrage nezapamćenog ubistva privodi kraju, a kako objašnjava Mladen Magdelinić, branilac braće Milošević, uskoro bi trebalo da stignu rezultati grafološkog veštačenja koji će, kako smatra, potvrditi nevinost njegovih branjenika. Petorica osumnjičenih za ubistvo Đokića su po zahtevu Višeg javnog tužilaštva, morali da daju uzorke rukopisa, koje će veštak uporediti sa dokumentom za koji se veruje da ga je pisao i potpisao onaj ko je likvidirao tročlanu porodicu.

- Interesantno je da je od svih osumnjičenih traženo da napišu "Ja, Goran Džonić", što potvrđuje sumnju da će se rukopis svih osumnjičenih upoređivati sa nekim dokumentom koji sadrži ime i prezime prvoosumnjičenog.

Mojim klijentima je ovakav zahtev tužilaštva bio veoma čudan, rekli su mi da ne shvataju zbog čega bi trebalo da se potpisuju kao potpuno druga osoba, ali su to učinili kako bi još jednom dokazali svoju nevinost. I ostale rečenice koje će biti predmet veštačenja, a bilo ih je dosta, jer su svi osumnjičeni pisali na dve strane lista formata A4, navode na zaključak da se grafološko veštačenje odnosi na dokument koji sadrži podatke o nekakvom novcu. To je iz razloga što im je naloženo da upisuju oznake za švajcarski franak, dolare, dinare kao i da upisuju različite cifre.

Nije im traženo da pišu autentičan tekst sa kojim će se vršiti poređenje, već različite konstrukcije čas ćirilicom, čas latinicom, u kojim su verovatno sadržane neke reči iz tih beleški sa kojima će se vršiti upoređivanje - objašnjava Magdelinić.

Ističe da nema direktnih saznanja o kakvom se to dokumentu radi, jer tužilaštvo to braniocima nije predočilo. Međutim, nije isključio mogućnost da je informacija koja se pojavila u medijima, da je u vreći sa novcem koja je bila zakopana u dvorištu Goranovog sina Stefana, pronađena i priznanica o dugu Đokiću koju je Džonić potpisao tačna, te da će ona biti predmet grafološkog veštačenja.

Komentarišući predstojeće korake tužilaštva, advokat kaže da se, osim rezultata grafološkog veštačenja, čeka i na prostorno-vremensku analizu video zapisa sa nadzornih kamera. Po nalogu tužilaštva, izuzeto je više snimaka sa nadzornih kamera u selu Tešica, koje se nalazi između mesta zločina u Moravcu i mesta gde je pronađeno zapaljeno vozilo porodice Đokić. Na tim snimcima se vidi da na dan zločina Džonić kroz Tešicu prolazi žutim skuterom, a da se nakon ubistva kroz isto selo provezao automobilom Đokića. Baš taj žuti skuter odveo je policiju do Džonića, jer je policija posumnjala da ga je ubica ostavio u šumi kako bi se njime vratio nakon što zapali vozilo, što su potvrdili i analizom video zapisa.

- Video zapisi sami po sebi nisu predmet nekog veštačenja, s obzirom na to da ne postoji sumnja u njihovu autentičnost, već se samo vrši ta prostorno-vremenska analiza, odnosno upoređuje se vreme na njima sa realnim vremenom, kako bi se ustanovila ruta kretanja osumnjičenog Džonića pre i posle zločina. Verujem da za to neće biti potrebno mnogo vremena, te da će istraga uskoro biti okončana - kazao je Magdelinić.

Ponovio je da dosadašnjom istragom nije otkriven nijedan dokaz koji tereti njegove klijente.

- Nesporan je alibi braće Milošević, Džonić je "pao" i na njihovom prepoznavanju, nema njihovih bioloških tragova, niti bilo čega što bi ih povezalo sa ubistvom porodice Đokić. Jedino što ih tereti je optužba Gorana Džonića da su on izvršioci ubistva, a jasno je da se on ne libi da bilo koga tereti za zločin kako bi on prošao nekažnjeno - objašnjava advokat braće "Jojke".

I branilac Džonićevih sinova advokat Filip Domazet je tokom svakog obraćanja medijima, takođe ukazivao da protiv njegovih klijenata nema dokaza. Ono što je nesporno je da i Milan i Stefan imaju alibi za kritičnu noć jer su njihove kolege vatrogasci i pripadnici vojske, posvedočili da su u to vreme bili na poslu.

Porodica Đokić nestala je 26. septembra prošle godine u Moravcu a njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra u ataru ovog aleksinačkog sela. Ustanovljeno je da su likvidirani iz vatrenog oružja, a pištolj kojim su ubijeni pronađen je u dimnjaku kuće koju koristi Džonić, u Aleksincu. Veruje se da je motiv ubistva koristoljublje jer je Džonić znao da njegov brat od tetke uvek sa sobom nosi veliku sumu novca, zbog čega je odlučio da ga ubije i opljačka.