TRAGIČNO PREKINUT AMERIČKI SAN! Nikola (20) poginuo u stravičnom udesu nadomak kuće u Pensilvaniji NA MAJČIN ROĐENDAN

Nikola Đorđević (20), koji se prema informacijama sa društvenih mreža sa porodicom doselio u Sjedinjene Američke Države pre dve godine, poginuo je 16. februara oko 21 čas u teškoj saobraćajnoj nesreći u gradu Šipingport u Pensilvaniji, dok je njegov otac Slobodan, koji je bio u automobilu sa njim, povređen ali je njegovo stanje stabilno.

Prema prvim informacijama tragedija se desila na dan kada je Nikolina majka proslavljala rođendan, samo nekoliko minuta od njihove kuće.

Prema podacima koje su objavili američki mediji, došlo je do sudara dva automobila a osim Nikole, nastradao je i jedan američki državljanin. Drugovi nastradalog mladića inicirali su prikupljanje pomoći porodici Đorđević kako bi pomogli da se pokriju visoki troškovi Nikoline sahrane i bolničkog lečenja Nikolinog oca. Pomoć se sakuplja preko portala Gofundme.com i za kratko vreme naišao je na ogromnu podršku naših ljudi kako iz SAD tako i iz Srbije, gde se apel deli putem društvenih mreža.

- Jutros smo dobili tragičnu vest da je naš mladi Nikola izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Nikolina porodica, otac Slobodan, majka Danijela (rođena Barać) i sestra Tamara, došli su u Ameriku pre nešto više od dve godine i tek su počeli da žive svoj američki san. Ovaj poziv za buđenje bilo je poslednje što su očekivali. Nesreća se dogodila 16. februara (Danijelin rođendan!) nešto posle 21 sat u Šipingportu, Pensilvanija, samo nekoliko minuta od njihove kuće. Nikolin otac Slobodan bio je sa njim u trenutku nesreće. On je hospitalizovan i u stabilnom je stanju. Porodice Đorđević i Barać tuguju i vaša molitvena podrška je u ovom trenutku preko potrebna - poručio je jedan od Nikolinih prijatelja u apelu za prikupljanje pomoći na mreži Gofundme.

On je napisao da će u narednih nekoliko dana, Nikolini roditelji morati da se pripreme za nešto za šta nijedan roditelj nikada ne bi trebalo da se priprema.

- Moraće da isplaniraju sahranu za svoje dete. Troškovi sahrane sigurno nisu nešto za šta su štedeli. Ako ste u mogućnosti i voljni da pomognete porodici Đorđević, molimo vas da donirate koliko možete. Vaša podrška će ublažiti barem deo tereta koji im trenutno leži. Objavljivaćemo ažuriranja kako budemo znali više - poručio je Nikolin drug u objavi.

Apel je naišao na dobar odziv na društvenim mrežama pa je za 24 časa, sakupljeno je više od 17.000 od potrebnih 20.000 dolara.

- Porodica je preplavljena količinom podrške i ljubavi koju su dobili u protekla 24 sata. Stara srpska izreka "Na muci se poznaju junaci" veoma je tačna. Svi ste pravi heroji i porodica vam je zauvek zahvalna. Slobodan je i dalje u bolnici, ali dobra vest je da se sutra očekuje otpuštanje i ponovno okupljanje sa porodicom. On je vazdušnim putem transportovan sa mesta nesreće, zbrinut zbrinjavanje u Hitnoj pomoći i primljen u odeljenje za traumu, što će samo povećati rastuću listu troškova za ovu ožalošćenu porodicu. Ova neizvesnost je razlog zašto smo podigli cilj kampanje. Vaša ljubav, podrška i razumevanje su veoma cenjeni. Neka vas Bog blagoslovi i večno sećanje na Nikolu! - napisao je Nikolin drug u objavi za prikupljanje pomoći na portalu Gofundme.

Nije poznat uzrok nesreće

Američki mediji, izvestili su da su u sudaru dva vozila u Šipingportu u sredu uveče poginula dva muškarca iz Midlenda.

- Kako je saopštila državna policija, nesreća se dogodila oko 21 sat kada su se dva vozila sudarila na Šipingport putu u Šipingportu. U petak ujutro, muškarci su identifikovani kao Rejmond Rok (56) i Nikola Đorđević (20). Kancelarija mrtvozornika okruga Biver potvrdila je da je nesreća prouzrokovala traumu tupim predmetom obema žrtvama, što je na kraju dovelo do njihove smrti. Policija do petka popodne nije otkrila šta je moglo da izazove nesreću - preneo je portal "timesonline.com", magazina The Times.