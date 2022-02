DA SE MATEJ UDAVIO, TELO BI DOSAD ISPLIVALO! Bezbednjak detaljno o potrazi za Splićaninom: Tražimo iglu u plastu sena, SVE UKAZUJE NA OVO

Ne odustaje se od potrage, jer jedan trag vodi do drugog i teorije o mogućem razlogu nestanka se menjaju.

Potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27) ne staje već mesec i po dana, ali novih informacija o mladiću nema.

Iako njegovi najbliži ne gube nadu, kako vreme prolazi šanse da je on živ su sve manje, a sve je izglednije da je 30. decembra 2021. godine na Sava promenadi u Beogradu sišao u ledenu reku.

Ne odustaje se od potrage, jer jedan trag vodi do drugog i teorije o mogućem razlogu nestanka se menjaju.

Ali, da li su sve činjenice do sada prikupljene dovoljne da možemo pretpostaviti da je živ ili da se udavio i da njegovo telo nikada nećemo naći?

Nikola Antić sa Instituta za bezbednost smatra da bi Periševo telo dosad isplivalo, jer su se stekli uslovi za to.

- Mislite da bi telo isplivalo da se nalazi pod vodom? Dosad bi se stekli uslovi. Prošlo je dosta vremena od trenutka, ako hipotetički kažemo da je došlo do davljenja. Ima dosta otpada u reci, jedino je zapeo negde dole ili zakačio. Možda ga nešto drži dole. Temperatura reke koja je sad, dovoljno je 20,30 dana da unutrašnje šupljine krenu da se pune metanom. Dosad je trebao da ispliva ako se udavio, to što nije isplivao sugeriše da je zapeo negde - rekao je Antić.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ratomir Antonović smatra da da postoji puno nerazjašnjenih okolnosti kada je nestanak Mateja Periša u pitanju.

- Uvek moramo da uzmemo u obzir okolnosti. Po mojoj proceni ako je Periš te večeri ušao vodu, izdržao bi 5,10 minuta maksimum dok ne nastupi hipertermija. Imamo dosta nerazjašnjenih okolnosti. Mi ni ne znamo da li je Periš zaista ušao u vodu one večeri, na onom snimku gde se vidi da nešto pluta ne možemo da tvrdimo da je to Matej - kaže Antonović.

Antić je potom objasnio do detalja kako ronioci vrše pretragu reke i na kojoj dubini.

- Naše dubine na Savi i Dunavu nisu veće od 10 metara. Zavisi dosta od toga kako je Matej bio obučen isto. Ono što je roniocima bitno da znaju jeste mesto, vreme i šta je čovek imao na sebi. Onda radimo procenu koja je to dubina na kojoj je telo moglo da potone. Dolazimo na to mesto gde je procena da je telo ušlo u vodu i puštamo se da nas voda nosi, tad kad nas nosi voda mi rukama pretražujemo. To možemo da radimo samo prva tri dana, posle se to menja, struje se menjaju. Nije ista ni brzina ni pravac vode. Taj pravac nije isti na svim dubinama. Ako smo se iznivelisali da tražimo na dubini od dva metra, pravac se razlikuje od dubine od 5 metara. Varijanta da će ronioc posle 5,6 dana da pronađe telo je ravna verovatnoći da ćete u plastu sena da pronađete iglu - objasnio je Antić.