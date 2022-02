SPLIĆANIN MOŽDA UOPŠTE NIJE ZAVRŠIO U SAVI?! Za Matejem se traga više od mesec dana, a evo koja 4 scenarija su u igri!

Nikome nije jasno!

Potraga za Splićaninom Matejem Perišem u Beogradu traje već više od mesec i po dana, otkako je istrčao iz kluba Gotik u Beton hali. Kamere su ga snimile poslednji put kako prilazi Savi kod restorana Savanova, zbog čega je pročešljana reka, ali do sada bez ikakvih rezultata. Imajući u vidu da svih ovih dana telo nije isplivalo, postavlja se pitanje da li je Periš evenutalno otišao drugim putem i šta je zatim moglo da mu se dogodi? Zaključak da je Periš poslednji put viđen na obali Save, te da se na poslednjem snimku sigurnosne kamere vidi kako se spušta do platforme kod restorana Savanova, usledio je nakon što su policajci rekonstruisali video zapise sa sigurnosnih kamera lokala i objekata pored kojih se kretao kobne večeri.

Međutim, kako se ne vidi trenutak kada Periš zaista ulazi u Savu, niti se na snimku vidi bilo kakav pokret koji bi na to nesumnjivo mogao ukazivati, ostavljeno je prostora za pretpostavku da je Periš otišao nekim drugim putem.

Čak ni video-zapis, na kom se navodno vidi neko kako pliva ili nešto pluta na površini vode, iako je potvrđena njegova autentičnost, nije siguran ukazatelj da bi to mogao biti Periš, a u prilog tome da Periš, ili makar njegov telefon na kraju nisu završili u vodi, govori podatak proizvođača telefona koji kaže da, nakon što se uređaj pokvasti, maksimalno pola sata može odavati signale baznih stanica. Matejev telefon lociran je, dva i po sata nakon što je navodno ušao u vodu, u blizini Velikog ratnog ostrva.

Popeo se stepenicama u delu koji se ne vidi na kameri

Kada Periš trčećim korakom stigne do restorana Savanova, njegova motorika mogla bi da ukaže na to da je stigao na konačnu destinaciju na koju se uputio. Tada više ne trči, već laganijim hodom obilazi restoran, a zatim se spušta do stepenica gde, pridržavajući se jednom rukom za ogradu na levoj strani platoa, silazi dole.

Šta se posle toga dešavalo nije poznato, a kako je snimak lošijeg kvaliteta, ne može se tvrditi da je uopšte ušao u vodu, jer se ne vidi nikakvo pomeranje na površini. Zbog toga su mnogi pomislili da se Periš ponovo popeo uz stepenice ali u delu koji se ne vidi na kameri i da je svoj put nastavio dalje.

Otmica

Iako je, zbog svih karakteristika koje inače prate otmice, malo verovatno da ga je neko zaista kidnapovao, nije isključena mogućnost da se to dogodilo, makar ukoliko pitate one koji ovaj slučaj prate od prvog dana.



Uistinu, neko bi do sada morao da traži novac za njegov otkup, ukoliko bi se ovaj slučaj posmatrao kao "klasična otmica", mada imajući u vidu da su pojedinosti iz Periševog života ostale u senci, da ni njegovi prijatelji nisu hteli pred kamere, te da se i policija gotovo i ne oglašava, svakako se ne može u potpunosti isključiti ni ova opcija.

Pokupio ga gliser

Imajući u vidu da je poslednji kadar policijske rekonstrukcije trenutak kada se spušta na platformu kod restorana Savanova, te da je reč o veoma prometnom delu Save, ne isključuje se mogućnost da ga je neko kobne večeri "pokupio" na platformi, a posebno imajući u vidu da gosti raznih kafića, splavova i klubova na vodi pristaju kod objekata koji za to imaju mogućnost, neretko kratko borave u lokalu, a zatim odu dalje svojim plovilom.

Takvu scenu mogao je da vidi barem jednom u životu svako ko se ikada zadesio na bilo kom beogradskom splavu, zbog čega nije isključeno da je i ovog puta neko pristao kod platforme. Ovakav slučaj nije nemoguć, posebno jer se samo nekoliko desetina metara niže nalazi pristanište brodova, zbog čega je reka prilično duboka na tom potezu.

Takođe, ovu tezu dodatno potpiruje i podatak da je Periš bio skiper u Hrvatskoj, da je na brodovima radio u sezoni i da je želeo da napreduje u toj sferi, kao i to da je poslednja osoba sa kojom se Periš čuo, Splićanka Maja Sopta, takođe iz te sfere, te je evidentno da se kretao u tim krugovima. Osim toga, interesantan je podatak i da je putanja kojom je Periš trčao identična onoj koju ponudi Gugl mapa kada se u nju unesu Gotik kao početka i Savanova kao krajnja destinacija.

Želeo da nestane

Jedna od mogućnosti koja se provlači danima jeste i ona u kojoj Matej Periš jednostavno želi da nestane, da ode bez traga i bez javljanja. Imajući u vidu da se radi o odrasloj osobi, to je mogućnost koju policija uvek proverava nakon što zaprimi prijavu o nestanku nekog lica, doduše u slučaju da je zainteresovana da se dublje bavi slučajem.

Zbog čega bi se Periš odlučio na takav potez, u ovom trenutku je teško odgonetnuti, kao i to zbog čega bi svoju porodicu ostavio u tugi i brizi. I to bi bila samo još jedna misterija u nizu kada je reč o ovom mladiću jer su gotovo svi detalji o njegovom životu, o tome šta se dešavalo u Gotiku, šta ga je nateralo da trči, su u izmaglici.

