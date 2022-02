DETALJI KRVAVOG OBRAČUNA U RUŠNJU: Živojin komšiju Živka nakon kraće rasprave USMRTIO SEKIROM!

U beogradskom naselju Rušanj u utorak je u ranim jutarnjim satima pronađeno telo Živka Đ. (67) kojeg je, kako se sumnja, u ponedeljak sekirom usmrtio komšija Živojin N. (72). Nakon kraće rasprave, on je zadao nekoliko kobnih udarca Živku i to u kući oko koje su se godinama sporili, a zatim se u pratnji advokata sam predao policiji. NJemu je odmah određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu će biti priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu.