ZANEMELI I ĐACI I NASTAVNICI! Nišlija skočio u smrt a za sobom ostavio NEUTEŠNE DRUGOVE: Toliko je tiho na hodnicima škole, da se ni muva ne čuje!

Muk i tišina, od tuge i bola zanemeli su i đaci i nastavnici - ovakva atmosfera već drugi dan vlada u niškoj Gimnaziji 9. maj koju je pohađao V. T. (17) iz Niša, koji je nastradao 20. februara, pod zvanično još neutvrđenim okonostima, nakon pada sa zgrade u Ulici Maksima Gorkog u kojoj je stanovao.



U školi kažu da ih je sve šokirala vest o smrti mladića koji je pohađao drugi razred u odeljenju sportista pri opštem smeru i bio član školske košarkaške reprezentacije, prenosi Blic.

- Mi smo svi u šoku. Bio je član košarkaške školske ekipe i jedan od najpozitivnijih učenika u svom odeljenju. O njemu sve najlepše možemo da kažemo. Kada smo dobili tužnu vest, nismo mogli da verujemo. Negde su u nekom mediju izašli pogrešni inicijali nastradalog ali su nam u nedelju popodne javili da je to, nažalost, učenik naše škole - kaže direktor Nenad Disić.

On kaže da su školski drugovi nastradalog učenika teško primili tragičnu vest i da se sa decom pojačano radi.

- Nikome nije lako. Deca su teško primila vest. Javlja im se šok nakon događaja. Svi smo u šoku. U hodniku se muva ne čuje. Sada je baš smena sa kojom je on išao u školu. Toliko je tiho u hodnicima, da ne možete da poverujete da se nalazite u školi, gde uvek ima nekog žamora đaka. Ono što je do škole mi smo preduzeli. Pojačano se radi sa njegovim odeljenjem, pedagodg i psiholog su redovno uključeni u to. Razgovarano je sa decom odmah ujutru. Razredni starešina je po celo prepodne sa njima u školi, dok ne krenu kući. Ne samo pedagog, psiholog i razredni nego su i svi nastavnici tu oko njih. Sve nas je u šoku ostavila vest o njegovoj smrti - kaže direktor Disić.

Više javno tužilažtvo je obavilo uviđaj i naložilo obdukciju.

Podsetimo, tragedija se dogodila u nedelju 20. februara u toku noći pod okolnostima koje se još uvek utvrđuju. Telo mladića uočili su prolaznici oko 3.30 časova i pozvali Hitnu pomoć, koja je, nažalost, mogla da konstatuje samo smrt. Obaveštena je policija koja je alaermirala Više javno tužilaštvo. Prema prvim informacijama, V. T. je nastradao nakon pada sa visine. Nisu utvrđene druge okolnosti koje bi ukazale na sumnju da je smrt posledica krivičnog dela, saznaje se nezvanično a tačan uzrok smrti i sve okolnosti tragičnog slučaja, zvanično će biti utvrđene istragom.

