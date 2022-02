'PRETIO NAM JE DA ĆE NAS SVE POBITI!' Porodica osumnjičenog za ubistvo tvrdi da su starog vlasnika prijavljivali policiji

Porodica osumnjičenog Živojina N. (72) kaže za Kurir da je Živko Đaković (76), za kog se sumnja da mu je presudio sekirom, nakon što su legalno kupili kuću skoro svakodnevno pretio "da će ih sve pobiti, jer su mu sve oduzeli".

Da podsetimo, zločin se dogodio u ponedeljak, a zbog ubistva Živka Đakovića uhapšen je novi vlasnik kuće Živojin N. Kako se sumnja, on je u višespratnici koju je kupio pre nekoliko godina na licitaciji, a koja je prethodno zbog dugovanja po kreditu oduzeta Đakovićima, Živka ubio udarcima sekirom, pa se predao policiji.

- Od trenutka kad smo kupili kuću Živko preti Živojinu. To su takve jezive pretnje, da će mu pobiti sinove i unučad, jer je su mu uzeli sve što mu je bilo sveto. Kuća i imanje su legalno naši, tako da bivši vlasnik više nije imao prava na nju - kaže porodica osumnjičenog:

- Živojin je nekoliko puta prijavljivao policiji njegove pretnje, a imamo i dokaz za to. Plašili smo se ga se, jer je on, kako smo čuli već robijao 10 godina nakon što je pokušao da ubije ženinog ljubavnika. On nam je čak provaljivao i zabijao eksere u bravu.

Naši sagovornici misle da je kobnog dana Živko došao kod Živojina jer je on konačno uveo struju u kuću.

- U kući dugo nije bilo struje zbog višemilionskog duga koji su Đakovići ostavili. Verovatno ga je iznerviralo što imamo svetlo, ušao je unutra i posvađao se sa Živojinom, pa se i desilo ovo što se desilo.

Inače, za sada još uvek nije poznato šta je bio okidač ove dugogodišnje tenzije između novog i starog vlasnika kuće.

- Sumnja se da je izbila svađa među njima, pa da je Živojin dograbio sekiru i presudio Živku. Navodno je posle toga izašao iz kuće, a krvavog Živka ostavio da leži na podu. Navodno, nakon zločina osumnjičeni se u pratnji advokata prijavio policiji, a njemu se na teret stavlja teško ubistvo.

