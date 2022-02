Supruga Živka Đakovića (76) iz Rušnja, koji je ubijen u svom nekadašnjem domu, pre tri godine umrla je od tuge za gubitkom višespratnice koju su godinama gradili!

Da podsetimo, zbog ubistva Đakovića uhapšen je novi vlasnik kuće Živojin N. Kako se sumnja, on je u višespratnici koju je kupio na licitaciji, a koja je prethodno zbog dugovanja po kreditu oduzeta Đakovićima, Živka ubio udarcima sekirom, pa se predao policiji.

Kako tvrde prijatelji porodice, nesrećna žena se nakon gubitka kuće razbolela, a potom i umrla, dok je Živko umro sa neostvarenom željom da se vrati u kuću koja mu je nekada pripadala.

- Živko je bio miran, porodičan čovek i borio se svim silama za porodicu. Radio je u inostranstvu i za to vreme zaradio je velike pare koje je uložio u kuću. Praktično ona mu je bila sve za šta je radio - kažu komšije i dodaju:

- Živkova žena je podigla kredit i kupila dva stana za ćerke u neposrednoj blizini kuće, kako bi ih obezbedila. Međutim, pošto kredit nije vraćan na vreme banka je uzela kuću. U to vreme, nije se znalo ko je tužniji od njih dvoje.

Oni objašnjavaju da je Živko tada odlučio da se bori da povrati dom.

- Živko se borio kao lud, a žena je samo venula, valjda je osećala krivicu što su izgubili kuću pa se razbolela. Ubrzo je i umrla. Živko je tada rekao da on mora da osvetli obraz i povrati nekretninu - kažu žitelji:

- Postao je neutešan i promenio se totalno, živeo je u ubeđenju da je to njemu neko oteo. Pričao je da je vratio kuću u svoje vlasništvo i viđali smo ga često u dvorištu.

Meštani ovog beogradskog naselja kažu da osumnjičenog nisu dobro poznavali.

- Živojina nismo znali, ali uvek se lepo javljao. Nije dugo bilo struje, jer je postojao neki dug koji je ostao od Đakovića, pa je čovek samo povremeno sa suprugom i sinovima dolazio tu. Često je dolazio sa advokatom - kažu oni.

Podsetimo, za sada još uvek nije poznato šta je bio okidač ove dugogodišnje tenzije između novog i starog vlasnika kuće.

- Sumnja se da je izbila svađa među njima, pa da je Živojin dograbio sekiru i presudio Živku. Navodno je posle toga izašao iz kuće, a krvavog Živka ostavio da leži na podu. Navodno, nakon zločina osumnjičeni se u pratnji advokata prijavio policiji, a njemu se na teret stavlja teško ubistvo.

Porodica: Pretio nam je

Porodica osumnjičenog Živojina N. (72) kaže za Kurir da je Živko Đaković nakon što su legalno kupili kuću skoro svakodnevno pretio "da će ih sve pobiti, jer su mu sve oduzeli".

- Od trenutka kad smo kupili kuću Živko preti Živojinu. To su takve jezive pretnje, da će mu pobiti sinove i unučad, jer je su mu uzeli sve što mu je bilo sveto. Kuća i imanje su legalno naši, tako da bivši vlasnik više nije imao prava na nju - kaže porodica osumnjičenog:

- Živojin je nekoliko puta prijavljivao policiji njegove pretnje, a imamo i dokaz za to. Plašili smo se ga se, jer je on, kako smo čuli već robijao 10 godina nakon što je pokušao da ubije ženinog ljubavnika. On nam je čak provaljivao i zabijao eksere u bravu. Naši sagovornici misle da je kobnog dana Živko došao kod Živojina jer je on konačno uveo struju u kuću.

- U kući dugo nije bilo struje zbog višemilionskog duga koji su Đakovići ostavili. Verovatno ga je iznerviralo što imamo svetlo, ušao je unutra i posvađao se sa Živojinom, pa se i desilo ovo što se desilo.

Slučaj u Novom Pazaru

Da ovo nije prvo ubistvo zbog licitacije i sukoba novog i starog vlasnika nekretnine, govori nam zločin iz 2014. u kom je ubijen novopazarski urolog Safet Skenderi u Novom Pazaru. Podsetimo, Skenderi je bio žrtva Omera Husovića, čiji je stan kupio na licitaciji.

- Ugledni doktor ubijen je sa šest hitaca naočigled supruge Suade koja je takođe, doktor ginekolog, ispred stana koji su kupili. Doktor Skenderi je dve godine pre zločina na sudskoj licitaciji kupio stan porodice Husović, koji je zbog duga bio pod hipotekom i koji je sud stavio na prodaju. Platio ga je više od 40.000 evra, ali se nije odmah uselio. Doktor nije, što se ispostavilo kao kobna greška, tražio da ga sud i policija uvedu u posed, već je Husovićima, koje je poznavao jer mu je otac ubice bio pacijent, dozvolio da ostanu i isele se kad pronađu neki smeštaj - rekao je ranije izvor iz istrage:

- Kada je otišao do stana, Husović je izvadio oružje i ubio ga - naveo je izvor. Omer Husović osuđen je na 30 godina zatvora zbog zločina.

