OJADIO BORANE ZA 19.000 EVRA! Obećavao posao u kineskoj kompaniji, a budućim radnicima uzimao pare da ih zaposli

Policija u Boru uhapsila je meštanina P.L.(43) zbog sumnje da je počinio krivično delo prevara.

Ovaj Boranin se sumnjiči da je od maja prošle godine do 25. februara ove godine prevario više lica tako što im je obećavao da će ih zaposliti u jednoj kineskoj kompaniji. Od 'budućih radnika' on je uzimao novac, i to od 300 do 1.500 evra. Na taj način ukupno je sakupio 19.000 evra.

Po nalogu Osnovnog tužilaštva u Boru njemu je određen pritvor do 48 sati nakon čega će biti predat tužilaštvu uz krivičnu prijavu.

