SJAJNE VESTI! ALEKSANDAR SE PROBUDIO IZ KOME! Otac brutalno pretučenog mladića u Vrnjačkoj Banji: SRCE MI JE PUNO!

Radivoje Arsić, otac pretučenog Aleksandra Arsića za Kurir je potvrdio da se njegov sin probudio iz veštačke kome u kojoj je bio posle teških povreda koje je zadobio.

Da podsetimo, Aleksandar je pretučen u noći između 19. i 20. februara, kada je u jednom lokalu u Vrnjačkoj banji slavio rođendan. Tada je, M. Z. sa grupom mladića pozvao Aleksandra da izađe napolje, pa ga brutalno pretukao. Batinanje mladića navodno je snimano telefonima, a Aleksandru su teške povrede naneli kada su ga kamenom udarali u lobanju. -

Moj sin se probudio, čuli smo se telefonom, ali se nismo videli. Meni je srce puno nakon što je izašao iz kome i zbog saznanja da je dobro - priča otac.

Kako kaže, sa sinom nije pričao o tuči u kojoj je povređen.

- On ne želi da priča o toj noći, niti o tuči. Nama je sada najbitnije da je on živ. Ne znamo da li je napadač uhapšen, a to nam više nije ni važno, samo da je moj sin dobro - zaključuje otac i dodaje da najveću zahvalnost duguje direktorki doma zdravlja u Vrnjačkoj banji.

Radivoje Arsić za Kurir je ranije pojasnio da njegov sin nije problematičan.

- Naš momak nije incidentan i nikad nije imao problema sa policijom, a banda koja ga je napala poznata je po Vrnjačkoj Banji po tučama i pravljenju nereda. Sada je i moj sin nastradao zbog njihove bahatosti - naveo je otac.



Mladić M. Z. za kojim je potraga u toku, navodno je poznat po bahatom ponašanju i izazivanju tuča.

