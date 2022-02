7 GODINA OD UBISTVA VOĐE VETERNIČKOG KLANA I SUPRUGE: Opačići izrešetani na godišnjicu braka! Nenada teretili za otmicu Miškovića

Prošlo je sedam godina od ubistva Nenada (54) i Jasmine Opačić (46), u februaru 2015. Oni su tog dana proslavljali 22. godišnjicu braka, a Opačić, inače vođa "veterničkog klana" u tom momentu se nalazio na slobodnom vikendu jer je služio kaznu u KPZ Sremska Mitrovica.

Ubica ih je sačekao i zapucao prvo na Nenada. Njegova supruga pojurila je napadača, koji je tada usmrtio i nju. Kao ubica identifikovan je sitni kriminalac Janoš Šnajder koji je pronađen mrtav dva meseca kasnije u Češkoj, gde se navodno predozirao heroinom.

"Kobne večeri su Nenad, Jasmina, Nenadov brat Predrag i njihova venčana kuma slavili njihovu godišnjicu braka u jednom ekskluzivnom novosadskom restoranu. Krenuli su kući sa dva automobila. Nenad je džipom marke „audi“ odvezao brata u Veternik, gde porodice Opačić imaju kuće, a u „mercedesu“ su bile Jasmina i kuma. Njih dve su odmah krenule u Ulicu braće Dronjak, gde Opačići imaju stan, a u istoj ulici stanuje i njihova kuma", rekao je tada izvor iz istrage.

Pošto je Opačić trebalo da stigne odmah za njima, njih dve su ga sačekale ispred zgrade.

"Parkirao je automobil i izašao. Krenuo je prema ženi i kumi. Tad se pojavio napadač i počeo da puca. Nenad je pokušao da mu pobegne, ali metak ga je pogodio u glavu. Pao je između dva automobila na parkingu. Izbezumljena supruga potrčala je za ubicom uz vrisak: 'Šta si to uradio, šta si to uradio?!' U tom trenutku, on se okrenuo i ponovo zapucao, u nameri da je zaplaši, a onda je hladnokrvno još dva puta povukao obarač i pogodio ju je u obraz. Bila je živa neko vreme, a izdahnula je tokom transporta do bolnice. Ugušila se u krvi".

Smrti je poštedeo njihovu kumu, svedoka zločina. To znači da je planirao da ubije oboje supružnika. Nakon toga je pobegao pešice, a najverovatnije da ga je iza ćoška čekao automobil.

Ko je bio Nenad Opačić?

Opačić je bio uhapšen u "Sablji" 2003, a četiri godine kasnije osuđen je pred Specijalnim sudom u Beogradu na 14 godina zatvora zbog rasturanja droge na području Novog Sada i prigradskog naselja Veternik i drugih krivičnih dela. Presudom je potvrđeno da se kao šef veterničke grupe bavio preprodajom narkotika, kao i da je bio saradnik zemunskog klana u nekoliko slučajeva otmica i iznude. On je izdržavao kaznu u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

Nenad Opačić se teretio i za još nekoliko otmica i iznuda, među kojima i za kidnapovanje Miroslava Miškovića. Javni tužilac ga je teretio i za saučesništvo u otmici novosadskog biznismena Dragoslava Vukovića, a Opačić je na suđenju svu krivicu za to svalio na svedoka saradnika Miladina Suvajdžića zvanog Đura Mutavi, na kojeg je tokom suđenja nasrnuo sa zašiljenom četkicom za zube i lakše ga povredio.

Inače, Jasmina Opačić je bila sestra od tetke poznate kreatorke Marijane Mateus, koju je tragična vest zatekla u Ženevi.

