ALEKSANDRU PROBOLI SRCE ZBOG DEVOJKE?! Otkriven motiv surovog zločina na Petlovom brdu

Motiv ubistva Aleksandra Tatalovića (21) kog su u sredu veče napali maskirani napadači, navodno je ljubomora.

Podsetimo, zločin se dogodio 23. februara na Petlovom brdu u Beogradu, kada su petorica napadača, maskiranih šalovima i kapuljačama sa likom Gavrila Principa, zaskočila Tatalovića, koji je šetao s devojkom i drugom. Iako se u početku sumnjalo da je Tatalović slučajna žrtva huligana, navodno se ispostavilo da je baš on bio meta planiranog napada, a da je motiv ljubomora.

- Navodno, njegova devojka se pre njega zabavljala s jednim navijačem, ali je ubrzo raskinula i otpočela vezu sa Aleksandrom. Njen bivši, kako se priča, to nije mogao da podnese, pa je zato sa svojim drugovima organizovao napad na Aleksandra. Ciljano su ga napali baš dok je bio s devojkom - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Ubijeni mladić sahranjen je juče na groblju Orlovača, a na večni počinak ispratilo ga je više od 300 ljudi. Pre nego što je beli kovčeg spušten u raku, pročitana su čak četri potresna govora, kojima su se porodica i prijatelji oprostili od ubijenog mladića. Prvi govor pročitala je rođaka.

- Bio si vredan, dobar, najbolji čovek koga smo znali. Od malena si znao čime želiš da se baviš, a to su motori i automobili, pa si tako i upisao saobraćajnu školu. Radio si od svoje 16 godine i razlikovao si se od vršnjaka, jer si znao šta želiš u životu. Tvoj put je bio da vredno radiš i otvoriš svoju radionicu, ali ti si izabrao drugi put, a to je da odeš kod svog starijeg brata Stevana, i sada si anđeo koji nas čuva. Izabrao si sa budeš sa njim - rekla je rođaka.

Podsetimo, porodica ubijenog Aleksandra je pre 15 godina ostala bez sina, Aleksandrovog brata, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Nikada se nisu oporavili od te tragedije, a sada ih je, kako se moglo čuti na sahrani, zadesila još jedna.

Pored rođake, oprošrajni govor nad rakom održao je i jedan rođak, dok su se prolamali plač i leleci.

- Bio si omiljen u društvu. Kad se ti pojaviš u prostoriji osetila se ta neka energija, vedrina i pored svih obaveza koje si imao nalazio si vreme za svoje najmilije. Vest o tome da si stradao nas je sve šokirala! Petoro maskiranih napadača te je napalo i ubolo nožem u to dobro srce koje nažalost nije izdržalo. Sam i goloruk si se našao ispred napadača, a kada su te napali ti nisi pobegao, nego si ostao da rešiš nesporazum koji nije ni postojao - rekao je on i dodao da do ovoga nije trebalo ni da dođe.

Rođak je dodao i da je Aleksandar nedavno kupio motor i pušku za lov, jer je sa ocem često išao u lov, a nakon ovih reči svi su se rasplakali.

