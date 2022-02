NAPADAČ JURIO ZDRAVKA: Krvavog mladića pronašao drug u autu! JEZIVI DETALJI PUCNJAVE U UMCI!

U Carevačkog ulici u Umki danas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen Zdravko B. (25). Policija je imala pune ruke posla, s obzirom na to da je bilo dva mesta dešavanja - jedno u ulici u kojoj je došlo do ranjavanja, a drugo nekoliko ulica dalje, u Ulici Ilije Babića, gde je zatečen automobil i ranjeni mladić.