ADVOKAT OTKRIVA MOGUĆE RAZLOGE ZBOG KOJIH JE HRKALOVIĆ PROMENILA ADVOKATE - Samo 2 dana do početka suđenja odlučila se na ovaj potez!

Advokati nekadašnje državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dijane Hrkalović, Ahmed Dilimeđac, Nenad Tasić i Sead Spahović, otkazali su joj punomoćje. Hrkalović će braniti Vladimir Đukanović.

- Jeste neuobičajen predmet. To može da znači više stvari. Uglavnom to znači da postoji jedna vrsta neslaganja klijenata i branioca na način na koji će se braniti. Na koji način će se ona braniti to zavisi od nje. Ovaj predmet je opterećen i politikom. Ona je imala jednu opozicionu grupaciju koja ju je branila, sada dolazi kolega Đukanović koji teško da je opozicion - rekao je Aleksandar Cvejić.

Cvejić ističe da je ovo specifičan slučaj, kao i da očekuje odlaganje.

- Nije mi čudno što se ovo desilo samo dva dana pre suđenja. Desi se to nekad i na samom suđenju. Nije toliko čudno, ali jeste čudno u ovom predmetu. Prvo očekujem odlaganje, zbog upoznavanja sa predmetom - rekao je Cvejić.

Podsetimo, suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović treba da počne u sredu, 2. marta, u Specijalnom sudu u Beogradu povodom optužbi da je iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca.

