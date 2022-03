DETALJI SA SUĐENJA MIKI ALEKSIĆU - Otkrio pet pravila škole: 'PRVO JE CITAT IZ JEVANĐELJA'

Advokat insistirao da glumac nastavi.

Nastavak suđenja vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole, zakazan je za danas u Višem sudu u Beogradu. Aleksić je u sud stigao nešto pre 10 sati.

I ovaj put je suđenje, kako navodi "Republika", obeležilo opominjanje Miroslava Aleksića od strane sudije jer se udaljavao od predmeta optužnice, kao i manje prepirke između advokata odbrane i punomoćnice oštećenih. U početku svog obraćanja Aleksić je rekao da je u okviru svog dramskog studija gradio odnos poverenja.

- To je mala produkcijska kuća, a produkt njenog rada je toliko primećen. Sa jednog tako malog mesta izašlo je toliko vrednih i talentovanih ljudi. Ovo je era glumaca, a kako su glumci najuočljiviji, tako je dramski studio bio vidljiviji od produkcijske kuće. U javnosti se to doživljavalo kao škola glume, ali glumački deo je senka koja stoji nad svim ostalim.

On je dodao da je kancelarija njegovog advokata Zorana Jakovljevića skupila video izjave poznatih glumaca u kojima oni govore o dramskom studiju u periodu od podizanja optužnice do sada. On je upitao da li je moguće da se ti snimci emituju kako bi se videlo kako ti ljudi doživljavaju stvar srca.

Sudija je na to odgovorio da su dokazi usvojeni i da ni tužilac ni oštećene ne spore da je bilo i lepih stvari, i dodao da će tokom narednih ročišta biti prikazani dokazi i da o tome treba da govore svedoci.

- U optužnici se navodi rečenica da je "bilo i lepih stvari", ali to meni deluje cinično i da namera nije dobra. Svih sedam devojaka govorile su da su u školi učile šta je moral i poštenje, da su volele da idu u školu, kao i da su tu učile o stvarima o kojima nisu pričale sa drugarima i zbog osećaja pripadnosti - rekao je Aleksić i dodao da su oštećene u optužnici navele da je okidač da se okupe bio poziv Milene Radulović.

Aleksić je dodao da je "Stvar srca" označena kao društvena opasnost.

- To su uradili sada i radiće i ubuduće, naći će oni neku drugu stvar srca, stvaranje moralne panike je širenje novog pokreta. Boriću se do kraja, ja sam deo ovog naroda i kulture.

Aleksić je naveo da su postojala usmena i napisana pravila.

- Prvo od pravila bio je citat iz Jevanđelja, koji je značio da u startu treba da shvate da nemaju poziciju kao kod kuće i da sve ne počinje i ne završava se sa njima. Drugo pravilo bilo je "ne ljutim se što me lažete, nego što mislite da vam verujem" - rekao je navodno Aleksić.

Kako se navodi, iako je nameravao da obrazloži svih 5 pravila, on je prekinut od strane sudije koji je rekao da će pri saslušanju svedoka biti provereno da li su one dobro razumele njegova pravila. Sudija je istakao da "nismo u dramskom studiju i nismo u obavezi da slušamo pravila".

Na repliku advokata Zorana Jakovljevića, koji je istakao da je bitno da Aleksić iznese pravila jer se ona u optužnici izvrću, sudija je navodno odgovorio da se odbrana iznese onako kako je prethodno rekao. Zbog toga je Aleksić nabrojao još tri pravila.

