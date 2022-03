PRVI PUT! Oglasila se braća Jojke: Ovo su rekli o UBISTVU porodice Đokić!

Agonija braće iz aleksinačkog sela Moravac Aleksandra i Kostadina Miloševića, poznatih kao braća Jojke, završena je.

Oni su u utorak uveče pušteni iz pritvora, u kom su se nalazili kao osumnjičeni za učestvovanje u ubistvu tročlane porodice Đokić. Dan kasnije, u ispovesti za Objektiv, njih dvojica ne mogu da sakriju koliko su besni na prvoosumnjičenog Gorana Džonića, koji je upravo njih dvojicu označio kao direktne izvršioce tog grozomornog ubistva.

– Nikad u životu nas nije video, niti nas zna, niti nas poznaje. Nije mi jasno zašto je nas izabrao, možda su neki ljudi pričali gluposti o nama pa mu je palo na pamet – objašnjava Aleksandar odgovarajući na pitanje zbog čega ih je Džonić u sve umešao. Opisujući momenat kada su uhapšeni, on otkriva da nije znao šta se zbiva.

– Nismo mogli da verujemo kada su nam rekli zbog čega. Mislili smo da će nas pustiti kada smo prošli poligraf. Nemamo nikakve kontakte kada je reč o kriminalu u Srbiji.

KADA BIH GA SREO…

Kako kaže, o Džoniću je stekao utisak da je reč o narcisoidnom, bezobraznom i beskrupuloznom čoveku.

– Kao da je neko ko gazi preko mrtvih. Ne poznajem ga, ali na osnovu njegovih dela to zaključujem. Pa kakav je to čovek koji ubije rođake, a onda za to optuži ljude koje nikada nije video. Kada bih ga sreo, ne znam šta bih mu rekao. Verujem ipak da se nikada nećemo sresti – uveren je Aleksandar Milošević, uz objašnjenje da nije želeo da mu ćerka dolazi u posetu dok je bio u zatvoru.