UBILA MUŽA pa tražila da je SAHRANE pored njega! Imala poruku i za decu! Detalji jezivog zločina u Lazarevcu!

Prvi ubod dobio na spavanju.

- Ne možemo da verujemo šta je Jasmina uradila našem sinu! Ako njega nije volela, zašto nije mislila na decu, oni su sada praktično siročići. Ubila ga je, umotala u foliju, pokrila sa sedam ćebadi i zalivala ga omekšivačima da ne smrdi, a onda je napisala pismo i u njemu navela: "Sahranite me sa Sinišom!"

Ovim potresnim rečima počeli su svoju ispovest za Kurir Milanko i Desanka S., roditelji Siniše S. (42) iz Lazarevca, koji je u ponedeljak pronađen zaklan u svom stanu u Lazarevcu, dok je na podu kraj njega bila njegova supruga Jasmina S. (44), sa povredama na vratu. Policija sumnjiči Jasminu da je pre najmanje 10 dana ubila muža na spavanju, a potom pokušala da se ubije. Ona je smeštena u Urgentni centar i trenutno je u stabilnom stanju.

Neutešni otac i majka ubijenog Siniše kažu da nemaju reči kojima bi opisali ovo što ih je zadesilo.

- Pa, prvi ubod kad je dobio na spavanju, pa valjda je mogao da se trgne i probudi, da joj otme nož i da se samo poseče. Očigledno Siniša nije hteo da se brani ili jednostavno nije mogao - kaže Sinišin nesrećni otac:

Jasmini nastradao i prvi muž

Prema rečima poznanika Jasmina S. je imala tešku sudbinu, ali ovo što je uradila niko nije mogao ni da zamisli.

- Jasmina je sa majkom živela u Velikim Crljenima, pošto joj je mama radila u TENTU-u. Ona je, inače, rodom iz Stepojevca, ali ih je Jasminin otac izbacio iz kuće kada je imala 10 godina. Doselile su se u Crljene i tu su živele do majčine smrti 2012. godine - kažu za Kurir meštani i dodaju:

- Majka joj se teško razbolela, a Jasmina se borila lavovski. Brinula je o majci i uzimala joj lekove u apoteci, kako su terapije bile skupe, nekad je kupovala i na rate. Jasmina S. je ostala bez prvog supruga.

- Veoma mlada je ostala udovica jer je njen prvi muž, otac njenog najstarijeg sina, poginuo u saobraćajnoj nesreći vozeći motor. Ona je kasnije upoznala Sinišu i počela da se zabavlja s njim, a posle se i udala. Delovao je kao dobar čovek, pomagao joj je oko majke, plaćao lekove povremeno - pričaju meštani.

- Deca su nam sada u hraniteljskoj porodici, zamislite kako je to. Mali su, ne znaju ništa, ali takav je dogovor sa Centrom za socijalni rad, da ih ne odvajamo.

Sinišin otac dodaje da se njegov brutalno ubijeni sin nakon što je upoznao Jasminu S. postao drugi čovek i da se promenio.

- Jednom sam joj rekao kada je bila ovde kod nas: "Ja znam ko je Siniša, ja sam ga napravio i ovo što on govori nisu njegove reči, nego tvoje", a Jasmina mi je na to rekla: "Bravo, to je tačno" - kaže Milanko.

Roditelji kažu da pretpostavljaju da je Siniša ubijen još 4. februara, jer se njihov mlađi sin tada poslednji put čuo s njim.

- Nismo se čuli sa Sinišom, a videli smo ga poslednji put letos, jer smo zbog korone smanjili posećivanja - kaže Desanka, dok njihova rođaka dodaje:

Nije sama mogla da savlada čoveka od 100 kilogramaMeštani tvrde da je Jasmina isplanirala ubistvo supruga Siniše, ali i veruju da je imala pomagača.

- Ona sama nije mogla da savlada čoveka od 100 kila, sve i da ga je ubila na spavanju, neko je morao da joj pomogne da ga potom umota u celofan - kažu komšije:

- Ona nije mogla sama da ga ubije. Navodno ga je na spavanju izbola 14 puta, a onda umotavala u foliju i pokrila ćebetom. Polivala ga je omekšivačem i sredstvom za kupatilo, kažu da kad su ga našli od tela nije ostalo ni 30 kilograma. Sigurni smo da je Jasmina čekala pogodan trenutak da muža iznese iz kuće, baci negde ili zapali, ali da je u međuvremenu psihički popustila i isekla sebi vrat. Ko zna u kom pomračenju uma je sve to uradila.

- Čuli smo i da je stavljala mirišljave jelkice, one za automobile na Sinišino telo, kako se ne bi osećao.

Oproštajno pismo

Sinišina porodica je u šoku i ne može da dođe sebi, a u oproštajnom pismu koje je Jasmina ostavila starijem sinu piše da brine o bratu i sestrama.

- Pisalo je: "Znam da me nisi voleo kao Sinišu, i da si njega voleo više. Što se tiče stvari u stanu sve su tvoje, uzmi ih, a mene sahrani sa njim, a i ne moraš, meni je svejedno! Volim te, budite hrabri i čuvaj brata i sestre i nemoj da ih daješ Sinišinim roditeljima u ruke" - tako je glasilo pismo koje je Jasmina ostavila starijem sinu.

- Pa što je rodila troje dece istom tom čoveku ako joj nije valjao - pita se rođaka, dok Sinišina majka dodaje da nikad nije znala da imaju problema, jer su na svim slavljima i slikama sa društvenih mreža bili srećni, zajedno i dobro.

- Idealizovala ga je. Slikali su se uvek zajedno, nasmejano. Nismo ni slutili da će ovako biti.

