'ZAMISLITE GLEDATE TV, I ODJEDNOM TRAS!' Potresna ispovest oca malenog Gavrila koji je preminuo od opekotina - NJEGOVA SMRT I DALJE POD VELOM TAJNI!

Zamislite gledate televiziju, vesti i odjednom-tras. Kao da vas je neko udario čekićem u glavu, saznate da vam je dete stradalo i to na takav način. To su strašne stvari. Ja o tome nemam snage da govorim, mogu samo da pomenem da nisam bio prisutan kad se to desilo, jer se sve odigralo u iznajmljenom stanu detetove bake. Sada želim da se borim da mi se ostala dva deteta, koja su u hraniteljskim porodicama, vrate.