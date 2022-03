'Rodila mi je unuke, a ubila sina' BOLNA ISPOVEST SINIŠINIH RODITELJA: Išao sam na prepoznavanje, video telo! To ni Hitlerova žena ne bi uradila

Morao sam da idem da prepoznam mrtvog sina a ubila ga je žena koja mi je rodila unučiće.

Ovim rečima je bolnu ispovest započeo Milanko Stjepanović, otac Siniše Stjepanovića iz Lazarevca, čije je telo pronađeno u fazi raspadanja u dnevnoj sobi stana u kojem je živeo sa svoje troje maloletne dece i suprugom Jasminom Stjepanović, koja je osumnjičena za njegovo ubistvo.

Nakon što je Jasmina prerezala sebi vrat saznalo se za zločin koji se dogodio iza njihovih vrata. Tada su komšije iz zgrade u kojoj je par živeo sa svoje troje dece i Jasmininim sinom iz prvog braka govorile o tome kako je ona uvek bila korektna kao komšinica i kako niko od njih nije svedočio za sve to vreme svađi ili buci koja je dopirala iz njihovog stana, a da nije zbog dečije graje. Međutim, ljudi koji ih u Lazarevcu poznaju odmah su progovorili o tome kako je bilo jasno da ona ima psihičke probleme, to su na osnovu njenog ponašanja, kako kažu, znali i Sinišini roditelji, ali nisu želeli da se mešaju u njihov brak. Bili su zajedno deset godina, Siniša je kažu radio sve kako bi se izborio za svoju porodicu i kako bi im obezbedio pristojan život, trudio se, opstajali su zajedno uprkos svemu i niko ni u najcrnjim slutnjama nije mogao da pretpostavi da je spremna da ga brutalno ubije.

- Branila mu je da se čuje sa bratom i sa porodicom, nije smeo da ima nikakav kontakt sa kćerkom iz prvog braka - rekao je otac ubijenog.

Kako je potvrdio, Siniša je pronađen sa više od 17 ubod nih rada.

- Mesec dana držati mrtvog čoveka u stanu sa decom, to je bolest! To ni Hitlerova žena ne bi uradila. Bio je umotan u celofan, prekriven sa sedam ćebadi. To je natapala hemijom, sipala je omekšivače i parfeme, a po celoj sobi je ređala mirišljave jelkice za automobil. Tako je pokušala da ukloni miris mog sina koji se raspadao - u neverici priča neutešni Milanko.

On je, kaže, doživeo najveću kletvu koju jedan roditelj može da doživi - dočekao je da sahrani dete, a način na koji ga je izgubio dodatno produbljuje najgoru ranu.

- Morao sam da prepoznam mrtvog sina koga je ubila žena koja mi je rodila unučiće. Video sam telo, to je užasno - navodi kroz suze.

Sa Sinišom i unučićima se, priča, zbog korone i svoje bolesti nije neko vreme sastajao, ali ih je viđao u gradu. Sa sinom se, međutim, od 4. februara niko nije čuo i Milanko misli da je to dan kada mu je Jasmina presudila.

- Najverovatnije ga je ubila 4. februara, tada je poslednji njegov kontakt sa bratom, a tada su i deca rekla da su poslednji put videla oca, zaključuje on.

Zašto je Siniša morao da bude ubijen, zašto ga je ubila majka njegove dece i koji je to problem koji nije mogao da se reši već je morao da se završi njegovom smrću, pita se Sinišina neutešna majka Desanka.

- Da mi je rekla da ju je tukao, ako je to bio problem, ako se to dešavalo, ja bih pričala sa njim, na bilo šta da mi se požalila, da je rekla, sve je moglo da se reši, ali ovo nije rešenje - govori Desanka:

- Kako je navela, u oproštajnom pismu koje je ostavila najstarijem sinu iz prvog braka, Jasmina je napisala da deca nakon smrti oba roditelja ne smeju da budu dodeljena babi i dedi, Sinišinim roditeljima.

- Napisala mu je pismo i taj dan ga je zvala da dođe kući, insistirala je, ali je bio na poslu, nije stigao odmah, a onda kad je došao zatekao je užas. U pismu mu je sve napisala. Rekla mu je i da je sahrani pored Siniše ako hoće, a ako neće da ne mora. Da čuva brata i sestre i da ih ne daje nama u ruke, babi i dedi, da ih voli i da budu hrabri - kroz suze priča ona.

Za deset godina braka Siniša i Jasmina su dobili troje dece, dečaka od devet i devojčice od šest i osam godina. Nakon što im je, kako se sumnja, majka ubila oca, a onda pokušala da presu di sebi, deca su smeštena u hraniteljsku porodicu.

- Dečica su sada u hraniteljskoj porodici, dok sve ovo ne prođe. Verujte da ne znamo gde ćemo i kako u ovom trenutku od šoka - kaže majka ubijenog.

Po njenim rečima odnos ubijenog Siniše i Jasmininog sina bio je dobar, a mladić je posle svega došao na njihova vrata:

- Bio je da nam izjavi saučešće, nije ni tom detetu lako... A Siniša ga je stvarno voleo i čuvao kao svog sina, bio mu je kao otac.

Sinišino telo je, podsetimo, otkriveno u fazi raspadanja u njihovom stanu, kada su njihova deca pozvonila komšiji na vrata i rekla da se mama Jasmina, ubila. Sumnja se da se ubistvo dogodilo desetak dana pre nego što je prerezala sebi vrat. Jasmina je sve vreme boravila sa decom u stanu u kom se nalazilo telo, a komšijama je govorila da joj je suprug u bolnici zbog problema sa visokim pritiskom. Neprijatan miris je, kako se sumnja, pokušala da prikrije polivajući telo sredstvima za čišćenje i omekšivačem. Prfema poslednjim informacijama Jasmina Stjepanović je bolje i van životne opasnosti.