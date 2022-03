TVRDE DA SE NE SEĆAJU DETALJA SUKOBA: Počelo suđenje osmorici mladića za tuču u Novom Sadu!

U višem sudu u Novom sadu u danas je počelo suđenje osmorici mladića iz Šida koji se terete za tuču, 20 februara 2021. godine ispred jednog ugostiteljskog lokala u centru Novog Sada u kojoj su D.M. iz Vajske i N.Š. iz Čuruga zadobili teške, a M.P, lakše povrede.

Na glavni pretres iz pritvora su dovedeni Bojan Darabašić, Lazar Marković i Nemanja Božić, koje optužnica tereti za pokušaj teškog ubistva, dok se sa slobode brane Marko Momić, Mihajlo Miljenović, Vladimir Simić, Dejan Nedinić i Bojan Medić. Ova petorica se terete da su se u gurpi nasilnički ponašali.

Iznoseći odbranu pred krivičnim većem kojim predsedava sudija Ivana Josifović, Darabašić, Marković i Božić su izjavili da su 20. februara prošle godine u lokal u Novom Sadu došli kako bi sa društvom proslavili rođendan Mihajla Miljenovića. Prema onome što su rekli, prethodno suse okupili kod Miljenovića u stanu gde su su konzumirali alkohol, a zatim su otišli u lokal gde su imali zakupljen separe.

Darabašić, koji je uče prvi put izneo svoju odbranu, rekao je da je tog dana popio litru alkohola koji je mešao sa energetskim pićima i da se sa društvom veselio. Neko ga je, kako je rekao gurao laktom i leđima, i on je to ignorisao, a u jednom momentu je video da je došlo do neke gužve i prepirke između oštećenih i njegovog društva, ali da razlog tome ne zna.

- Uzeo sam jaknu i izašao iz lokala, po uputu obezbeđenja – kazao je Darabašić. - Kada smo izašli izbila je neka gužva, mene je neko udario iz uha, pao sam i uplašio sam se i ništa se više ne sećam.

I Lazar Marković je prvi put juče izneo odbranu i izjavio, rekao je da su momci koji su bili pored Medića i Darabašića nešto im rekli i da je jedan od njih gurao medića. Obratio se konobarzu i pozvao je obezbeđenje. U tom trenutku, kako je rekao, video je Nemanju Božića kako pada, ali nije znao da kaže da li ga je neko gurnuo ili ne.

- Uspaničio msam se i uplašio – kazao je ovaj mladić. - Govorio sam drugovima da se sklone i da idemo u stan. Mislim da sam udario jednog momka. Mislim da sam ga obuhvatio rukama i oborio, ali ne da bih ga povredio, već da smirim situaciju.

Nemanja Božić je rekao da je video po povratku iz toaleta da jedan momak sa bradicom napada Medića. Kako je ispričao, smirivao je situaciju, ali je zadobio udarac, ili ga je neko gurnuo, te je pao. Uzeo je jaknu i izašao, i sve mu je bilo mutno i ne seća se svega jasno.

Suđenje se nastavlja 7. marta kada će biti saslušana preostala petorica okrivljenih.

TRAŽILI PUŠTANJE IZ PRITVORA

Odbrana trojice optuženih su predložili da se donese odluka kojom će kazna zatvora biti zamenjena blažom merom zabrane napuštanja stabna uz primenu elektronskog nadzora. Ovaj predlog je odbijen.

Autor: