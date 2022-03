PROCURILI DETALJI OPTUŽNICE: Džimi slučajno ubijen, planirana LIKVIDACIJA NJEGOVOG DRUGA! U kobnoj noć sve je POŠLO NAOPAKO

Timotije Stojanović Džimi, koji je ubijen prošle godine u Starčevu kod Pančeva, slučajna je žrtva okršaja dve grupe oko prodaje narkotika u ovom mestu, navodi se u optužnici protiv okrivljenih za njegovu smrt. Kako se navodi, prava meta napada bio je zapravo Džimijev prijatelj.

Ime ubijenog Stojanovića se nakon zločina dovodilo u vezu sa navijačkom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića “Principi”. Sumnjalo se da se bavio prodajom narkotika, o čemu su svedočili građani Pančeva i Starčeva, pa su se pojavili i navodi da su upravo ti poslovi bili povod za njegovo ubistvo.

Međutim, optužnica protiv osumnjičenih za ovaj zločin otkriva potpuno nove detalje i ukazuje na to da okrivljeni nisu planirali da likvidiraju njega već njegovog druga M.M. iz Starčeva, koji je sada svedok na suđenju za ovo ubistvo.

U ovom postupku se sudi MMA borcu Vladimiru Jovanoviću zvanom Maradona, Dušanu P, Ivanu S, Danijelu K, Aleksi P. i Srđanu K.

Okršaj počeo dan ranije

Više javno tužilaštvo u Pančevu u optužnici za smrt Džimija ukazuje da je mladić ubijen u pucnjavi koja se dogodila 27. januara prošle godine u Starčevu u sukobu dve grupe mladića oko prodaje narkotika.

Međutim, kako navode, sve je počelo dan ranije kada je Džimijev drug M. M. uzeo telefon od Danijela K, sada okrivljenog za učestvovanje u Džimijevom ubistvu, i preko njega pokušao da namami Ivana S. da dođe do okretnice u Stračevu.

Mesto Džimijevog ubistva

Sutradan su se okrivljeni dogovorili da ubiju M. M. Da bi ga namamili Jovanović je naredio Danijelu K. da sa svog telefona pošalje poruku maloletnom A. L. da se nađu.

“Imam neku buksnu za tebe, dođi da je probaš”

“Imam neku buksnu za tebe, dođi da je probaš”, pisalo je u poruci koja je preko aplikacije Vacap poslata maloletniku.

Muškarci su znali da moletnik neće doći sam, već sa osobom koja je bila njihova meta, mladićem M. M.

Maloletnik se dogovorio da se nađu kod okretnicu u 21.10, ali kada su M. M. i grupa svedoka u slučaju, među kojima je bio i ubijeni Stojanović došli, na dogovrenom mestu su bili samo Danije K. i Aleksa P, koji su pobegli kada su videli da je došlo više vozila.

Naredni sastanak su zakazali odmah potom ispred prodavnice na uglu ulica Nadelske i Matije Gupca, uz napomenu da "ovaj put ne beže." Sačekali su ih u blizini dogovorenog mesta i kada su videli da M. M. i ubijeni Džimi prilaze zapucali su iz dva pištolja u njihovom pravcu, potom su pucali u pravcu “rovera” koji je pristizao, a u kom su bila druga dvojica muškaraca iz grupe.

Ubistvo Timotija Stojanovića potreslo je stanovnike

Metak je pogodio Stojanovića u stomak, a M. M. ga je odatle ranjenog odvezao do Opšte bolnice u Pančevu, gde ga je ostavio ispred u lokvi krvi i pobegao. Stojanović je ubrzo premuno od posledica ranjavanja.

Dušan P, Ivan S, Danijel K, Aleksa P. i Srđan K. optuženi su da su počinili krivično delo dogovor za izvršenje krivičnog dela, dok se Vladimiru Jovanoviću, zvanom Maradona, na teret stavlja delo ubistvo podstrekivanjem.

Okrivljeni Srđan K. je nakon ubistva bio u bekstvu, a za njim je raspisana bila poternica. Uhapšen je 16. decembra 2021. godine i tada mu je određen pritvor.

Kako su se branili okrivljeni

Ivan S, Vladimir Jovanović i Dušan P. su se branili ćutanjem, dok su Danijel K. i Aleksa P. izneli odbrane u policijskoj stanici, a potom i pred tužiocem. Obojica su negirala izvršenje dela koje im se stavlja na teret, s tim što je Danijel K. rekao i da nije učestvovao ni u kakvim dogovorima da nekoga istuku ili ubiju, već da je on bio prebijen u dva navrata, od kojih je jednom bratine dobio od okrivljenog Ivana S.

Kako je ispričao, maloletni svedok A. L. ga je tog dana pozvao i tražio Stefanovićev broj, a kako, prema onome što je rekao, on nije želeo da se meša rekao je da će proslediti broj, ali to nije uradio.

- Sat vremena kasnije me je presreo M. M. sa dvojicom nepoznatih muškaraca koje znam po nadimcima, uvukli su me i jedan od njih me je dva puta udario pesnicom u lice, jer nisam hteo Stefanoviću da pošaljem poruku da dođe do okretnice - naveo je okrivljeni i dodao:

“Tada mi je M. M. uzeo telefon i kad je video da nema kredita odvezao nas je do centra, uplatio mi kredit i sa mog telefona poslao poruku Stefanoviću da dođe. Sa okretnice mu je opet poslao poruku da se smrzao i da dođe, a kako nije dolazio vratili su mi telefon i rekli da nikome ne govorim šta se desilo jer će doći kod mene kući da mi polome ruke i noge.

"Našao sam se između dve vatre i dobio batine"

Rekao je još i da nije znao ništa o njihovim međusobnim odnosima i da se “samo našao između dve vatre i dobio batine”.

- Zvao sam Ivana S. više puta tog dana da mu kažem da se pripazi, ali mi se nije javljao. Pozvao me je da dođem sutradan, a ja sam poveo Aleksu P. da mi pravi društvo - tvrdio je okrivljeni i objasnio:

“U kući su bili Jovanović, Ivan S, Sušan P. i Srđan K, kasnije su nakratko došla i dvojica koja se nisu mešala. Čim sam pružio ruku da se pozdravim sa Maradonom, Dušan je počeo da me udara pesnicom u lice, kad sam pao šutirao me je u leđa i stomak, a Srđan je tukao Aleksu, vikali su “ko je bio, ko je bio”, a mi smo ponavljali da nemamo veze sa tim. Prestali su da nas tuku kad nam je Maradona poverovao.”

Kako je ispičao, objasnio je da prethodnog dana poruke nije slao maloletni A. L. već da je to sa njegovog telefona učinio M. M. Tada je Jovanović uzeo njegov telefon i poslao poruku na broj A. L. znajući da će sa njega odgovoriti M. M. i dogovorio je sastanak kod okretnice u 21.10.

"Ovaj put nemojte da bežite"

Kako je rekao, njega i Pejčeva su prinudili da odu do okretnice da čekaju, a oni su ih posmatrali iz automobila.

- Mi smo samo gledali kako da pobegnemo, a to smo i uradili kad smo videli da stiže više vozila. Oni su tad već prošli okretnicu i za nekih 40 sekundi su se mimoišli sa grupom koja je dolazila - rekao je i objasnio da su nih dvojica uletela u dvorište i sakrila se na ambaru:

“Tada me je Popović pozvao i rekao da A. L. opet pošaljem poruku da dođu kod prodavnice, ali da ovaj put ne beže. Tražio sam da me ne mešaju, ali je pretio da će me ubiti.”

Kako je opisao, na sakriveni na tom mestu čuli su odjeke pucnjeva iz pravca prodavnice.

Tužilaštvo, međutim, osporava njegove tvrdnje da do ličnog susreta među njima nije više dolazilo te večeri, navodeći da komunikacija nije ostala zabeležena na njihovim telefonima.

Osnov sukoba vrbovanje maloletnika

Prema navodima koje tužilaštvo iznosi u optužnici, na osnovu svedočenja dvojice okrivljenih, zaključuje se da je u osnovi sukoba bila činjenica da je Ivan S. pokušao da vrbuje maloletnika da za njega prodaje drogu, što objašnjava i zašto je njega prethodnog dana M. M. hteo da namami da dođe kod okretnice.

Njihova odbrana je prihvatljiva, piše, u delu gde opisuju sled događaja te večeri, međutim, Tužilaštvo smatra spornim njihovo objašnjenje kakav su doprinos dali samom događaju.

- Nije prihvatljiv deo gde osporavaju svoj doprinos događaju, objašnjavajući da su na sve prinuđeni zbog straha, kao objašnjenje da ni sa jednom od grupa nemaju veze, a nisu objasnili prave razloge - navodi se u dokumentu:

“To se posebno odnosi na Danijela K, čiji je veštačeni telefon pokazao da je njegova veza sa Ivanom S. mnogo čvršća nego što tvrdi u odbrani. On mu je nalazio kupce za marihuanu i amfetamin, posredovao je u kupovini i drogu čuvao u svojoj kući. Takođe je pokazano da je u dva navrata drogu na ovaj način kupio i za maloletnog svedoka A. L, čime se pokazuje da su ga vrbovali da za njih prodaje drogu. Time se umešanost okrivljenog u predmet postupka pozakuje mnogo dubljom nego što to navodi u odbrani.”

Ne zna se ko je pucao

Balističkim veštačenjem nisu dobijene činjenice od značaja za predmet, jer nijedan od pištolja iz kojih je pucano nije pronađen, a na rukama okrivljenih nisu pronađeni tragovi baruta, niti njihov DNK materijal na oštećenom i analiziranim predmetima.