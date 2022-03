'USTAJ, ĆALE, DOŠLI SU DA NAS UBIJU!' Osumnjičeni za ubistvo mladića kod Doljevca pobegao pa se predao policiji, po selu TRAŽE NOŽ

Uviđaj je i dalje u toku.

Mladić star 23 godine ubijen je oko 1 sat noćas u kući u naselju Šarlinac kod Doljevca, a policija trenutno vrši uviđaj na mestu zločina i po selu traži nož kojim je zločin izvršen.

Za ubistvo je osumnjičen N. M, mladić u čijoj kući se zločin dogodio.

Srđan M. otac osumnjičenog N. M. rekao je da je njegov sin sedeo u kući kada su došla trojica, četvorica i napala ga.

- Došli njih troje, četvoro, ušli u kuću, napali ga. Pištolji, noževi, šta je već bilo. On se dečko boji za mene, ja sam invalid, on mi je i rekao "Ustaj ćale, imaju pištolje i noževe, došli da nas ubiju". Ja sam izašao, šta se desilo, desilo se. On onako uplašen verovatno je on ubo tog dečka, a možda i nije. Zvao je Hitnu pomoć, zvao je i policiju - tvrdi otac osumnjičenog.

On dodaje da je legao da spava oko 22 sata, a da ga je sin probudio oko 1 kada se "sve desilo".

- Greota, žao mi je svakoga, ali ja ih nisam zvao da dođu u moju kuću da mene ubijaju ili mog sina. Šta da je mog sina ubio? Šta da se desilo da je on mog sina izbo? Kod ubijenog su isto našli neki nož - tvrdi on.

Kako saznaje Blic, osumnjičeni za ubistvo N. M. je najpre pobegao posle zločina, ali se ubrzo sam predao policiji.

Policija u selu sada traga za nožem kojim je počinjen zločin, dok je u kući u toku uviđaj.