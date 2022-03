OPET SE OGLASIO OTAC JOVE KECMANA: Otkrio s kim je njegov sin otišao na sastanak smrti, spomenuo i navijače Partizana!

Mile Kecman, otac fitnes-instruktora Jove Kecmana (51) koji je nestao 24. septembra 2020. u beogradskom naselju Mali Mokri Lug, rekao je za Kurir da je tog dana njegov sin otišao da se nađe sa navijačima Partizana i od tada ga nema!

Podsetimo, vlasnik teretane iz Beograda našao se na spisku nestalih, za koje se sumnja da su žrtve klana uhapšenih Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Tela žrtava klana Belivuk-Miljković nisu nađena, a utvrđeno je da su suparnike komadali i bacali u Dunav, pa tako postoje indicije da je telo, koje je u petak nađeno u Dunavu kod Kostolca, upravo nestali Jovo Kecman. Međutim, treba sačekati rezultate DNK analize kako bi se moglo reći da li su ostaci pripadali Kecmanu ili nekom drugom.

Mile Kecman, prisetio se poslednjeg razgovora sa sinom, koji su vodili pre dve godine.

- Sedeo sam ispred kuće i igrao šah sa prijateljem. Sećam se tačno toga, došao je kod mene i rekao mi je da ide da se nađe se nekim drugom. Rekao mi je da želi da dovede navijače Partizana da treniraju kod njega, jer mu je posao nakon razvoda malo opao - kaže Mile Kecman i dodaje da želi da se reši agonija u kojoj živi od trenutka kada mu je nestao sin.

Ovde je Kecman nameravao da trenira navijače:

- Od kad je nestao ja ne živim. Ne ustajem iz kreveta, teško mi je. Policija je dolazila kod mene, ali za ovaj leš kod Kostolca nije niko dolazio. Moj DNK je u bazi, tako da nema potrebe da me zovu, verovatno će oni sve to sami proveriti, pa ako budu sigurni zvaće me - kaže tužnim glasom Mile.

Neutešni otac kaže i da je Jovo uvek bio na granici sa kriminalom.

- Uvek je bio na granici. Nažalost, nisam to mogao da sprečim. Nije voleo drogu i alkohol, ali je bio prevarant. Nije bio dobrica. Bio je i u zatvoru, zbog razbojništva, i voleo je da prevari. Recimo, uzme kola od nekoga, pa ih proda i zadrži pare za sebe, eto to je radio - kaže on.