Majka devojčice koju je, kako se sumnja, silovao deda (61) u njihovoj kući u Beogradu, u opštini Čukarica, rekla je za Kurir da je ponosna na svoju ćerku, jer je skupila hrabrosti da se suprotsavi manijku.

- Kad mi je ispričala šta se dogodilo, odmah smo otišle kod lekara. Prošla je sve lekarske preglede i sva sreća nema neke teže povrede. Išla je i kod psihijatra, ovo je sve nas i za nju veliki šok - napominje majka.

Ona dodaje da ne zna koliko dugo je njeno dete trpelo nasilje i da ništa nije ukazivalo da deda, inače otac njenog muža, može da primorava devojčicu na seksualne odnose.

- Došla je kod mene, jedva je skupila snage da mi ispriča sve. Kako je rekla, počelo je kao pipkanje prvo, a onda je preraslo u sve ostalo. Odvratno mi je, ne mogu ni da pomislim na sve to. Samo kada se završilo, trebaće mi neko vreme da se smirim - priča majka i dodala_

- Ispričala je da je razmišljala da li da kaže, ali je na kraju stala ispred mene i sve ispričala. Rekla mi je da je prvo pokušala da ga ignoriše, udaljila se od njega, a kad je on to primetio počeo je da joj preti da će je ubiti ako bilo kome nešto kaže. Zaledila sam se kad mi je to rekla - ispričala je majka.

Podsetimo, beogradska policija uhapsila je juče na Čukarici osumnjičenog (61) za silovanje svoje maloletne unuke. On se, prema rečima porodice, dao u beg nakon što su ga prijavili, ali je brzom reakcijom policije pronađen i uhapšen.

Autor: