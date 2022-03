BOLESNI DETALJI! OVAKO SU VELJA I MESAR STICALI POVERENJE SVOJIH ČLANOVA: Da bi ušli u klanicu, morali da se OKRVE I DA UBIJU

Svedok-saradnik, Bojan Hrvatin, otkrio bizarne detalje o tome kako su Velja Nevolja i Marko Miljković sticali poverenje u svoje vojnike.

Veljko Belivuk i Marko Miljković, vođe zloglasnog klana koji je tokom 2020. sejao smrt, lično su učestvovali u gotovo svim egzekucijama, a pored njih, prema tvrdnjama Tužilaštva za organizovani kriminal, u krvavim zločinima učestvovalo je još 11 njihovih najbližih saradnika. Prema navodima našeg izvora, u kuću u Ritopeku, koju su članovi kriminalne grupe među sobom nazivali "klanica", išli su samo "odabrani".

Optužnica

- Nameće se zaključak da Belivuk i Miljković nisu verovali baš svakom od članova grupe i da su u kuću u Ritopeku išli samo ljudi od njihovog najvećeg poverenja. Poverenje se zadobijalo takozvanim zavetovanjem - kaže izvor i objašnjava da je o bizarnom zavetovanju u tužilaštvu govorio svedok-saradnik.

- To je objasnio okrivljeni svedok Bojan Hrvatin, rečima da je pre izvršenja krivičnog dela u kom je učestvovao morao prvo da se "okrvi" sa ostalim pripadnicima grupe! Objasnio je: "Bez toga nema tu nekog poverenja, to je jednostavno tako na ulici. Možemo mi da se "braćamo", i ovako i onako, ali da bi se došlo do najozbiljnijih priča, dok se čovek, u navijačkom smislu ne pobije, dok nemamo tri, četiri tuče zajedno, nema tu poverenja. Dok se ne okrvimo ili dok ne ubijemo nekoga, nema poverenja" - navodi se u optužnici protiv klana, napisanoj na 322 strane.

Bojan Hrvatin, podsetimo, uhapšen je nekoliko meseci posle ostalih pripadnika grupe i pristao je na saradnju s tužilaštvom. On je detaljno opisao ubistva Lazara Vukićevića, Aleksandra Gligorijevića, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića i Milana Ljepoje. Na osnovu sporazuma sa tužilaštvom, trebalo bi da bude osuđen na 15 godina zatvora. U optužnici protiv klana nabrojana su imena onih članova grupe koji su uspeli da zadobiju poverenje vođa.

Prostor za mučenje

- Srđan Lalić, braća Miloš i Marko Budimir, Vlade Draganić, Nebojša Janković, Bojan Hrvatin, Nemanja Đurić, Nikola Spasojević, Dejan Tešić, Marko Andrić i Nemanja Lakićević, zajedno sa organizatorima, pratili su, javlljali kretanje, namamljivali oštećene, pa ih otimali, mučili i ispitivali kako bi iznudili informacije koje su ih interesovale, i na kraju ubijali one koje su kao mete označavali Belivuk i Miljković, i to u kući u Ritopeku, koja je u nastavku garaže imala skriveni prostor namenjen isključivo mučenju i ubistvima, koju su među sobom zvali "klanica", u kojoj su instalirali industrijsku mašinu za mlevenje mesa kojom su mleli tela ubijenih. U tom prostoru su prekrivali pod i zidove najlonom, čistili hemisjkim sredstvima, a sve radi ukljanjanja tragova ubistava - navodi se u dokumentu tužilaštva.