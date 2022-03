MATEJ NIJE MOGAO DA PREŽALI DRUGA: DA LI JE OVA TUŽNA PRIČA UTICALA NA NJEGOV NESTANAK? Detektiv izneo malo poznate detalje iz života Splićanina

Privatni detektiv ispričao je ovu malo poznatu priču o Mateju i njegovom drugu Ivoru.

Hrvat Matej Periš nestao je u noći 30. decembra 2021 godine u Beogradu. Njegov nestanak je do danas nerazjašnjen, iako se ceo srpski MUP digao na noge, prave informacije o tome šta mu se desilo do danas su neobjašnjive.

Celu srpsku javnost i javnost regiona zaintrigirala je biografija mladog Splićanina, a informacije koje se pojavljuju iz dana u dan šokiraju još više. Naime, na jednom jutjub kanalu se pojavio video snimak o priči Mateja Periša i njegovog drugara Ivora koji je poginuo dok su zajedno vozili motor. Informacije koje se daju kroz snimak ukazuju da Matej nikada prežalio tugu za pogibijom svog druga.

Privatni detektiv Braca Zdravković ispričao je ovu malo poznatu priču o Mateju i njegovom drugu Ivoru.

– Ivor je rođen 09.06.1995. godine i išao je u školu sa Matejem, cela njegova porodica je bila časna. Oni su ličili jedan na drugog, obojica visoki i plavi. Iako je bio talentovan za književnost Ivor je odlučio da bude skiper i gajio je ljubav za motorima. Njega i Mateja spajala je ljubav prema motorima. On je sam skupio novac za motor i sam kupio sebi, Matej i on su motorima išli do Makarske, pored njih je kolima prošao Vićenco. Ivor je počeo da juri za Vićencom, hteo je da ga prestigne, Matej ga je pratio, a Ivor je previše oštro ušao u krivini i izgubio kontrolu nad motorom i zadobio je fatalni duarac u glavu, Matej je stao i pritrčao Ivoru i pokušao da ga reanimira. U tom trenutku Matej je osećao da mu se duša raspada – ispričao je tužnu priču ovaj detektiv.

Periš je na srcu je doživotno nosio bol za gubitkom prijatelja.