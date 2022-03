IVOR JE POGINUO PRED MATEJEVIM OČIMA: Nestali Splićanin ga je reanimirao Ivora, nikad nije preboleo njegovu smrt!

Splićanin Matej Periš, za kojim policija intenzivno traga od 31. decembra prošle godine, nekoliko meseci pre nestanka u saobraćajnoj nesreći ostao je bez najboljeg prijatelja Ivora Alunića, čiju je pogibiju gledao svojim očima!

Podsetimo, Perišu se svaki trag gubi u noći između 30. i 31. decembra, kada je izašao iz kluba Gotik i otrčao do Sava promenade. Tokom potrage isplivavali su mnogi detalji o životu Mateja Periša, pa između ostalog i podatak da je njegov život obeležila tragedija. Privatni detektiv Braca Zdravković ispričao je do detalja priču o pogibiji Ivora Alunića, Matejevog druga.

- Ivor je rođen 9. juna 1995. godine i išao je u školu sa Matejem, iako je bio godinu dana mlađi. Kao i Matej, bio je skiper, radio je na brodu koji je u vlasništvu oca njihovih prijatelja - počeo je priču Zdravković na svom Jutjub kanalu "Čudne priče":

- Otac nije želeo da mu kupi motor, pa je on odlučio da skupi novac od plate i kupi sebi motocikl. To je i uradio dve nedelje pre smrti. Kobnog dana, Matej i Ivor išli su do Makarske, a u povratku su sreli Vićenca Soptu, Majinog brata, koji je kolia prošao pored njih - naveo je Zdravković.

Kako je pojasnio, Ivor je tada krenuo da juri za Vićencom.

- Najverovatnije je hteo da ga prestigne i da mu se javi. Matej je pratio Ivora, ali on je u jednom momentu ušao previše oštro u krivinu, udario bankinu i izgubio kontrolu. Motor se prevrnuo i on je pao. Kaciga mu je spala, a iako je bila nova, nije bila dobro privezana, pa je zadobio fatalni udarac u glavu - rekao je Zdravković:

- Matej mu je prtirčao, pokušao da ga reanimira, dao mu veštačko disanje i zvao hitnu pomoć. Ivor je pao u komu, a uprkos borbi lekara, preminuo je u bolnici. Matej je tada osećao da mu se duša raspada.

Zdravković je ispričao da je Matej posle toga odlučio da proda motor.

- Nije on prodao motor zbog droge i dugova, nego jer više nije mogao da posmatra motor koji ga je samo sećao na najboljeg druga koga više nema. Hteo je da se otarasi tog motocikla jer je shvatio koliko je život dragocen. Zato, tvrdim, Matej nije namerno skočio u Savu - zaključio je Zdravković.