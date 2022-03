'BILO JE PITANJE DANA KADA ĆE SE DOGODITI!' Svi detalji požara u Niškoj Banji!

Nišlija J. P. star oko 90 godina, povređen je u požaru koji je danas oko 17 sati izbio u njegovom stanu u Niškoj Banji. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, sprečene su teže posledice jer u kući u kojoj je izbila vatra, živi još troje ljudi.

Marija Živković, koja sa sinom i suprugom stanuje na istoj adresi, objašnjava da je bilo pitanje dana kada će se nešto desiti s obzirom na to da njihov komšija sa kojim dele kuću, nije u stanju da se brine o sebi, zbog čega su se obraćali nadležnima i zahtevali pomoć - piše Telegraf.rs.

- On živi u prizemlju, taj deo kuće je kupio od mojih rođaka, a mi stanujemo na prvom i drugom spratu. Godinama se patimo sa njim. Obraćali smo se Centru za socijalni rad, rekli su da nisu nadležni, gradonačelnici, komunalnoj miliciji, komunalnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine, ali su svi tvrdili da su nenadležni. Nedavno smo se obratili i ombudsmanu, ona je naložila komunalnoj inspekciji da izvrši nadzor, pa je komšiji naloženo da u roku od sedam dana očisti dvorište i obezbedi posude za kabasti otpad, te da u dogovoru sa komunalnim preduzećem „Mediana“, izbaci smeće. To je bilo sredinom februara, ništa nije urađeno, slali smo fotografije nadležnima, upozoravali šta će se desiti ali niko nije reagovao. Ovo što nam se danas desilo je posledica ignorisanja naših molbi, mogao je i on i mi svi sa njim da izgorimo – kaže Marija Živković.

Opisujući događaje koji su mogli i tragično da se završe, objašnjava da je sasvim slučajno primetila da iz prizemlja kulja dim.

- Pošla sam da zatvorim prozor i videla dim, osetila sam da nešto smrdi na plastiku. Sišli smo u naš deo dvorišta, i videli da se dimi sa njegovog prozora. Suprug je zgrabio crevo, prskali smo koliko smo mogli da se vatra ne proširi i na naš deo kuću jer imamo karatavan, da je vatra dotle stigla ko zna šta bi sa svima nama bilo. Zvali smo vatrogasce, oni su zaista brzo došli i ugasili vatru – priča Marija.

Njen sin Ilija kaže da je sa ocem gasio vatru baštenskim crevom dok nisu stigli vatrogasci.

- Upozorio sam ih da ponesu makaze da iseku lanac i katanac na kapiji, jer se taj čovek zaključava. Ne može niko da uđe, ni poštar, ni inkasant za struju, niti bilo ko drugi. Vatrogasci su brzo razvukli creva, rekli su mi da pozovem Hitnu pomoć, a i oni su ih takođe zvali. Sa radnikom Hitne sam nosio nosila kroz ovo smeće da bismo mogli da ga iznesemo iz požara. Na osnovu onog što sam video, rekao bih da ima blaže opekotine na licu i rukama, ali se nagutao dima. U svakom slučaju, strašno je što se ovo desilo, a moglo se izbeći da je svako radio svoj posao - ističe uznemireni mladić.

Kako prenose mediji, starac trenutno nije životno ugrožen.

- Pacijent je zadobio opekotine prvog i drugog stepena po licu i rukama, takođe se nagutao dima. Dobio je kiseonik i infuziju, zbrinut je u Urgentnom centru i trenutno je u stabilnom stanju – kazala je dr Verica Božić.