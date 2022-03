SOCIOLOG O STARICI (75) IZ KRNJAČE KOJA JE PORODIČNO PRODAVALA HEROIN: Zašto komšije nisu prijavile da Jovanka DILUJE NARKOTIKE?!

Sociolog Zorica Mršević smatra da hapšenje penzionerke iz Beograda zbog dilovanja narkotika nije veliko iznenađenje i navodi da se ljudi tih godina ne povezuju sa tom vrstom posla i tako lako prolaze ispod radara.

Jovanka D. (75), podsetimo, uhapšena je pre nekoliko dana zbog dilovanja heroina u beogradskom naselju Krnjača. Nesvakidašnji slučaj izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a prema navodima medija starica je narkotike prodavala sa članovima porodice.

Mršević je rekla da ljudi srednjih godina i stariji takođe koriste drogu, a da to zbog povezivanje droge samo sa tinejdžerima prolazi ispod radara.

- Stvarno jeste iznenađenje, ali onda ide pitanje zašto je iznenađenje. Svaka generacija ima svoje korisnike droge i one koji im prodaju. Najlakše i najbliže je da im prodaju oni koji su njihova generacija. Ljudi srednjih godišta i stariji takođe koriste drogu i utiču u tom biznisu, a to prolazi ispod radara. Mi obično kad spomenemo dilovanje droge, zamišljamo tinejdžere, maloletnike i školske uslove, ali ne i stariju generaciju. Ona raspolaže sa više novca, autonomije i mogu lakše da donose odluke bez da ih neko kontroliše. Prosto poznaju više ljudi raznih generacija. Na prvi pogled izaziva iznenađenje, a na drugi je sve jasno - rekla je Mršević za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Osvrnula se i na informacije da je Jovanka D. dilovala sa članovima porodice.

- Naravno da je ušla u to preko svoje ćerke, ali uvek je neko ta udica, neki najbliži poznanik ili želja da se proba nešto novo, a velika zarada samo to podstiče. To je mamac kojim podležu sve generacije, stariji govore "ja sam zreo neću se navući, ja imam kontrolu nad svojim životom", pa zato i krenu. Ne bi me iznenadilo da postoji još sličnih žena i muškaraca sličnih godina koji se bave time, ali ovo je otvorilo oči - navodi Mršević.

Jovanka (75) narko-diler U Jovankinoj kući je policija pronašla oko 120 grama heroina, zatim vagicu za precizno merenje i 168.000 dinara i 1.750 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika. Sa Jovankom su uhapšenje i navodne mušterije Lj. K. (59) i R. K. (60) kod kojih je pronađen heroin za koji se sumnja da su ga kupile od nje. Vest o ovakvom raspletu događaja i hapšenju starice nije iznenadila komšije.

Osvrnula se i na to kako najstariji zapravo dolaze na ideju da uđu u taj biznis.

- Oni su svesni svojih godina i misle kako je život skoro prošao i da treba da probaju još nešto odnosno da zarade i na taj način. Mislim da na taj način oni razmišljaju, ali ko će na bakicu od 70 godina da posumnja. Revolucionarni ilegalni oružani pokreti obično koriste bakice i dekice da im nešto prevoze jer ko će sumnjati na te osobe - rekla je sociološkinja.

Dodala je da je Jovanka D. uspela da ostane prikrivena porodičnom tragedijom.

- Ja ne znam kako su komšije znale da je radila nešto ilegalno sve vreme. Ako su nešto tako znali, to znanje je trebalo nekom i da se dostavi službeno. Vrlo je moguće da je provodila vreme u senci svoje ćerke i zeta pa su samim tim ljudi pretpostavljali da ima samo jednu porodičnu tragediju. To je onaj komšiluk koji kada se desi porodično nasilje i čuju se krici i pozivi u pomoć, oni se prave da se ništa ne dešava - rekao je sociolog.

